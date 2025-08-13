Angajații vor primi tichete de masă, valabile șase luni

De către
OdN
-
0
184

Ieri, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea care prevede oferirea, în format electronic, a tichetelor de masă angajaților, inclusiv pentru munca prestată în turele de noapte. Termenul de valabilitate a tichetelor de masă este de șase luni, pentru a se asigura că acestea sunt utilizate conform destinației lor. 

Astfel,  va fi permisă utilizarea tichetelor de masă electronice pentru plăți online în unitățile care vând produse alimentare. Acest lucru va facilita accesul la produse și servicii alimentare pentru angajați și va susține adaptarea pieței de retail la comerțul online.  Potrivit noilor reglementări, conturile speciale pentru tichetele de masă vor putea fi alimentate cu valoarea nominală a tichetelor, eliminând orice posibilitate de introducere a altor surse financiare.

 


Articolul precedentMeteo, 13 august 2025: zi cu mult soare și fără precipitații
Articolul următorHoroscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.