Angajații vor primi tichete de masă, valabile șase luni

Ieri, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea care prevede oferirea, în format electronic, a tichetelor de masă angajaților, inclusiv pentru munca prestată în turele de noapte. Termenul de valabilitate a tichetelor de masă este de șase luni, pentru a se asigura că acestea sunt utilizate conform destinației lor.

Astfel, va fi permisă utilizarea tichetelor de masă electronice pentru plăți online în unitățile care vând produse alimentare. Acest lucru va facilita accesul la produse și servicii alimentare pentru angajați și va susține adaptarea pieței de retail la comerțul online. Potrivit noilor reglementări, conturile speciale pentru tichetele de masă vor putea fi alimentate cu valoarea nominală a tichetelor, eliminând orice posibilitate de introducere a altor surse financiare.