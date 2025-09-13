Astăzi la Soroca se adună creatorii de conținut: cireașa de pe tort – un concert și microfonul liber

Astăzi, 13 septembrie, la Palatul de Cultură din Soroca, RAM Impact adună creatori de conținut, artiști și experți media din Nord-Estul țării pentru a discuta despre responsabilitatea divertismentului online și modul în care acesta poate fi transformat într-un instrument de educație și implicare civică.

Evenimentul, care va începe la ora 18:00, propune o serie de paneluri și discuții interactive ce pun accent pe discernământul publicului și pe colaborarea dintre diferite voci – de la jurnaliști și influenceri, până la artiști – pentru a diferenția adevărul de manipulare în spațiul digital.

Primul panel îi va avea ca invitați pe Mădălina-Mihaela Antoci, membră de bord al Consiliului Național al Tineretului din Moldova (CNTM), și pe creatoarele de conținut Elisoa Cynthia și Anna Tulgara, care vor vorbi despre cum divertismentul poate fi mai mult decât amuzament: o sursă de educație și implicare civică.

Seara va continua cu o discuție moderată de Artur Gurău, alături de Ion Grosu, expert în comunicare strategică, și Alexandru Ghețan, trainer de educație media. Panelul va aborda subiectul surselor de informare și modul în care publicul poate face diferența între știri verificate și informații false.

Într-un al treilea panel, artiștii Cătălin Josan și Adriana Bătrîncea vor dezbate tema „Cine scrie povestea noastră: presa, influencerii sau artiștii?”. Împreună vor analiza cine influențează astăzi imaginea Moldovei și cum poate fi creat un front comun pentru a promova adevărul.

Programul se va încheia cu un concert susținut de Cătălin Josan și cu tradiționalul Microfon Liber, unde participanții vor avea ocazia să își exprime ideile și să contribuie la dialogul comunitar.

Accesul la eveniment este gratuit, dar participanții sunt rugați să completeze formularul de înregistrare: link aici.

Organizatorul evenimentului este RAM Impact, cu sprijinul StoryCrafters, un startup dedicat descoperirii și sprijinirii noilor creatori de conținut din toate regiunile Moldovei. Misiunea lor este de a combate dezinformarea și de a susține o Republică Moldovă mai conștientă, mai creativă și mai unită.