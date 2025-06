„A dus-o 20 de metri pe capotă”. Tragedie în Nicoreni – o femeie, spulberată de mașina unui polițist

O dimineață obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din satul Nicoreni, raionul Drochia. O femeie care își ducea vaca la pășune a fost lovită mortal de o mașină. Impactul a fost atât de puternic, încât victima a fost dusă aproximativ 20 de metri pe capotă. La volan se afla un bărbat despre care martorii spun că este polițist. Localnicii sunt șocați, iar rudele cer dreptate, transmite tvn.md

Rudele și martorii spun că șoferul avea viteză și că tragedia s-a petrecut în câteva clipe.

„Pe loc, a târât-o vreo 20 de metri pe capotă, cum așa ceva, capota boțită, aici a fost pălitură.”

Accidentul a avut loc în această dimineață. Femeia de 78 ani se ducea să ducă vaca în câmp la pășune și a fost lovită mortal. Rudele nu-și pot reveni din șoc.

MAXIM TOMUZ, nepot: „Este un om din sat, un polițist, a venit un om dimineață și m-a trezit și mi-a zis să plec pentru că pe bunica a lovit-o mașina, până am alergat acolo a fost prea târziu. După cum s-a văzut unde era ea și de unde a luat-o mașina, avea viteză bună, undeva 15-20 de metri în vale de la acest drum, vreo 20 de metri târâtă, capota boțită, numărul căzut.”

Localnicii spun că la volan s-ar fi aflat Alim Ataman, șeful secție urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia.

GHENADII TOMUZ, fecior: „L-am văzut, dar nu am vorbit cu el, nouă ce ne dă voie? Nouă nu ne dă voie să vorbim, dacă ei sunt de ai lor și iaca așa a fost, am încărcat-o și am dus-o și deja trebuie să ne ducem să o aducem.”

Oamenii din sat sunt devastați de cele întâmplate. Acum câteva luni, familia Tomuz a mai trecut printr-o tragedie, când casa unde locuiau a fost cuprinsă de flăcări.

„A fost o femeie tare năcăjită, a lucrat la fermă. Chiar vorbeam cu bărbatul, ce viață a avut și ce moarte, nu am văzut accidentul, doar am auzit, dar este o tragedie mare.”

„Tragedie, ei nu demult au avut, le-au ars casa și acum deja au alta pe capul lor, e clar, nici pentru unul și nici pentru altul nu este o bucurie.”

„Este mama l-a un coleg de clasă de al meu. – El avea viteză? Dacă a dus-o de acolo până aici, viteză era.”

„S-a pornit femeia să ducă vaca și a lovit-o o mașină, dar cine a lovit-o nu știu. – Dar avea viteză? Nu pot să spun dacă avea sau nu viteză, că nu eram pe loc, lumea spune că așa avea viteză.”

Jurnaliștii TV Nord l-au telefonat pe Alim Ataman, șeful secție urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia, acesta însă nu a răspuns la telefon și nici la locul de muncă nu l-am găsit.

„Domnul Alim Ataman este? – Cine întreabă? Domnii cu reportajul, cu camera. Nu, nu-i pe loc.”

Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului. Potrivit datelor preliminarea femeia traversa carosabilul neregulamentar.