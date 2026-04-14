Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata compensației pentru energie, acordată sub formă de plată monetară pentru luna martie 2026, în valoare totală de 465,8 milioane lei.

Mijloacele financiare sunt disponibile pentru a fi ridicate la oficiile poștale din țară. Pentru deținătorii de carduri bancare, beneficiarii urmează să se adreseze la instituția bancară unde sunt deserviți.

Finanțarea a fost efectuată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 816/2024 privind aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea compensațiilor la energie sub formă de plată monetară, precum și în baza informațiilor privind beneficiarii și sumele compensațiilor, furnizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Pentru a fi la curent cu cele mai actuale informații, vă sugerăm să urmăriți pagina oficială www.cnas.gov.md, precum și conturile instituției pe Telegram, Facebook și Instagram.

De asemenea, puteți contacta Centrul de Apel al CNAS la numărul de telefon 022-257-777, alegând opțiunea necesară.