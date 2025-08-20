38 de minute: timp-record, în care o pacientă cu accident vascular cerebral a fost salvată

Datorită intervenției rapide și echipamentului modern, o pacientă cu accident vascular cerebral a fost salvată în 38 de minute, timp-record, la Institutul de Medicină Urgentă.

În cazul unui AVC fiecare minut contează, iar tratamentul aplicat imediat poate duce la recuperare completă, informează Ministerul Sănătății al Republicii Moldova.

„Acestea sunt rezultatele investițiilor realizate de Ministerul Sănătății – în infrastructură, echipamente performante, crearea rețelei naționale de AVC, instruiri și creșteri salariale personalului. Totul e pentru ca să protejăm sănătatea fiecăruia”, scrie ministra Ala Nemerenco, pe pagina sa de Facebook