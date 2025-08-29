2 274 secții de votare vor fi deschise pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie

Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 vor fi deschise 2.274 de Secții de votare. Lista acestora este disponibilă pa pagina oficială a CEC.

Astfel, 1 961 de secții vor fi deschise în circumscripțiile electorale din țară, 12 secții vor fi destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului și 301 secții vor fi organizate pentru cetățenii cu drept de vot care, în ziua alegerilor, se vor afla în afara țării. În circumscripția electorală Chișinău, inclusiv în suburbii, alegătorii își vor putea exercita dreptul la vot în cadrul a 313 secții de votare.