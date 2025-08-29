Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Horoscopul zilei de 29 august 2025 spune că viitorul este în mintea ta mai mult ca oricând. Gândurile despre familie, echilibru și siguranță emoțională te fac să fii mai atentă la deciziile pe care le iei. Astăzi analizezi în profunzime ce îți dorești cu adevărat. Caută răspunsurile în liniște, ele vor veni mai repede decât crezi, spune Astrology.com.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Ziua îți aduce emoții puternice și o dorință de a te înconjura doar de oameni de încredere. Acordezi mai multă atenție grupului tău de prieteni și relațiilor apropiate. Vrei stabilitate și sinceritate, iar astrele te susțin în această direcție. Pune accent pe conexiunile autentice.

Leu: 23 iulie – 22 august

Te concentrezi intens pe proiectele tale personale. Ai energie, determinare și o dorință clară de a duce la capăt planurile începute. Munca este pe primul loc pentru tine, iar ziua de azi îți oferă șansa să te afirmi. Nu lăsa nimic să te distragă.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Horoscopul zilei de 29 august 2025 spune că este momentul să iei o pauză. Ești copleșită de stres și, chiar dacă nu o arăți mereu, tensiunea se simte. Astrele îți recomandă să te detașezi puțin de agitația zilnică și să acorzi timp odihnei. O minte odihnită ia cele mai bune decizii. Ai grijă de tine azi.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Ziua de azi este ca o promisiune frumoasă. Te simți binecuvântată, iar energia de la final de lună te face să radiezi. Ai parte de momente plăcute și o stare de echilibru emoțional. Iar în dragoste, ți se pregătește o surpriză.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Horoscopul zilei de 29 august 2025 spune că ai nevoie de mai multă atenție când vine vorba de bani. Astrele te avertizează că pot apărea cheltuieli neașteptate sau situații care te obligă să fii mai cumpătată. Fă-ți un plan clar și evită impulsurile financiare. Când ții sub control partea materială, te simți mult mai liniștită.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Gândul îți zboară la vacanță sau la o escapadă spontană. Îți dorești aventură, noutate și relaxare. Astăzi ești visătoare, dar asta nu înseamnă că nu poți face și lucruri practice. Începe să planifici ceea ce îți aduce bucurie.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Horoscopul zilei de 29 august 2025 spune că este o zi bună să-ți eliberezi mintea și să lași creativitatea să iasă la suprafață. Ai proiecte importante în desfășurare. Ideile tale vor fi apreciate, dar pentru asta trebuie să ai curajul să le exprimi. Nu te teme să ieși din tipare.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Ai nevoie de conectare emoțională și spirituală. Astăzi te simți atrasă de conversații profunde și de oameni care te înțeleg fără prea multe cuvinte. Este un moment bun pentru introspecție sau pentru a relua o activitate care îți aduce liniște. Ai grijă de sufletul tău, te sfătuiesc astrele.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Ziua te găsește într-o dispoziție visătoare. Ai multe idei și dorințe, dar ești și ușor distrasă. E important să te ancorezi puțin în realitate, ca să poți transforma visurile în planuri concrete. Astrele te susțin, dar e nevoie și de un strop de disciplină. Ai toate resursele necesare în tine.

