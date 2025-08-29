A fost făcut public programul oficial al Marii Dictări Naționale

Pe 31 august, de Ziua Limbii Române, te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale începând cu ora 8:30, pentru a reuși să distribuim toate materialele necesare pentru Marea Dictare Națională, ediția a III-a. Iată programul oficial al evenimentului:
08:30 – 10:00 – Înregistrarea participanților
Primirea participanților și verificarea înscrierilor
Distribuirea materialelor necesare: foi, pixuri, chipiuri și apă
10:00 – 10:15 – Moment artistic: Corul de copii
10:15 – 10:30 – Ceremonia de deschidere
10:30 – 11:15 – Scrierea dictării
Premiile pentru cei mai buni participanți vor fi anunțate ulterior, iar ceremonia de premiere va fi organizată în luna septembrie. Le mulțumim pentru premii partenerilor noștri: „Arena Chișinău”, editura „Cartier”, rețeaua de librării „Librarius”, Teatrul Republican „Luceafărul”, apa „Bucovina” și Orange Moldova.
Iar pentru suportul logistic acordat, le suntem recunoscători reprezentanților de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Tehnică a Moldovei. (SURSA: Ministerul Educației și Cercetării)