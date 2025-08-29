A fost făcut public programul oficial al Marii Dictări Naționale

Pe 31 august, de Ziua Limbii Române, te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale începând cu ora 8:30, pentru a reuși să distribuim toate materialele necesare pentru Marea Dictare Națională, ediția a III-a. Iată programul oficial al evenimentului:

08:30 – 10:00 – Înregistrarea participanților Primirea participanților și verificarea înscrierilor Distribuirea materialelor necesare: foi, pixuri, chipiuri și apă 10:00 – 10:15 – Moment artistic: Corul de copii 10:15 – 10:30 – Ceremonia de deschidere 10:30 – 11:15 – Scrierea dictării

Premiile pentru cei mai buni participanți vor fi anunțate ulterior, iar ceremonia de premiere va fi organizată în luna septembrie. Le mulțumim pentru premii partenerilor noștri: „Arena Chișinău”, editura „Cartier”, rețeaua de librării „Librarius”, Teatrul Republican „Luceafărul”, apa „Bucovina” și Orange Moldova.