Сразу после обысков и публикации полицией доказательств о нарушении избирательного кодекса на выборах башкана Гагаузии, сторонники партии «Шор» обвинили правящую партию в желании снять с выборов ее кандидатку Евгению Гуцул. В ЦИК Гагаузии опровергли вмешательство и давление на них для того, чтобы снимать или не снимать кандидата на выборах.

В воскресенье, 7 мая, после обысков у сторонников команды Евгении Гуцул, кандидатки на выборах в башканы от партии «Шор», Сергей Бургуджи, муниципальный советник Кишинева от этой партии, обвинил власти Молдовы в желании снять Гуцул со второго тура выборов. Партия «Шор» также обвинила PAS и президента Майю Санду. «Наш опыт позволяет нам не допускать злоупотреблений со стороны режима, которые привели бы к лишению граждан права голосовать за того кандидата, которого они предпочитают», – отмечено в пресс-релизе партии.

Обыски и обвинения в подкупе избирателей

7 мая сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) провели обыски в Гагаузии, у людей из штаба Евгении Гуцул. По их итогу, НЦБК обвинили команду кандидата в подкупе избирателей. «Из представленных доказательств установлено, что за 30 избирателей, проголосовавших за кандидатуру партии “Шор”, каждому агитатору выплачивалась премия в размере 15000 леев», – рассказали в НЦБК. В полиции также уточнили , что члены предвыборного штаба Евгении Гуцул нарушили нормы избирательного кодекса, в том числе: массовый подвоз за деньги избирателей к участкам, установка баннеров в неположенных местах и принятие денег от возможно преступной группировки, которые не были задекларированы в ЦИКе.

Правоохранительные органы опубликовали аудио общения представителей команды Гуцул.

Добрый день, хотел спросить, нам сегодня денежку дадут за то, что мы ездили?

Да, да, я буду дома наберу вас. За то, что ездили пока их нет, будет другое.

В аудиозаписи речь идет и о деньгах для тех, кто повесил плакаты на своем жилье. Подобные плакаты с изображением Евгении Гуцул и Илана Шора появились во многих местах в автономии.

Как PAS комментирует обвинения сторонников Шора

Со стороны правящей партии PAS и представителей власти каких-либо заявлений о том, чтобы необходимо снять Евгению Гуцул со второго тура выборов не было. В комментарии для StopFals.md, депутат парламента от PAS Оазу Нантой опроверг обвинения представителей партии «Шор» во вмешательстве в избирательный процесс в Гагаузии. Он также напомнил, что во время избирательной кампании сразу несколько представителей кандидатов в Гагаузии заявляли о подкупе избирателей со стороны представителей этой партии. «В этой ситуации, единственная информация, которую я увидел это то, что Министерство Внутренних Дел провело обыски и зафиксировало незаконное финансирование и незаконную агитацию. Информацию передали в избирательную комиссию Гагаузии. Теперь автономия пусть и решает вопрос что делать с этими выборами», – отметил Нантой.

Что говорят в ЦИК Гагаузии?

Председатель Центральной избирательной комиссии Гагаузии Яна Коваленко, в комментарии для StopFals.md отметила, что в автономии готовятся к проведению выборов второго тура и на сегодняшний день (11 мая 2023 г.) нет жалоб на основании которых можно будет рассмотреть вопрос о снятии кандидата с выборов.

На вопрос пытались ли повлиять центральные власти на ЦИК Гагаузии, Коваленко ответила отрицательно. «Единственное, что ЦИК Молдовы обратился к нам, указав на наши ошибки, при этом они сами не правильно посчитали, взяв норму молдавского законодательства», – сказала Коваленко. Обращение о котором говорит глава ЦИК Гагаузии датировано 5 мая, еще до обысков у сторонников партии «Шор». В письме ЦИК Молдовы указал, что по законодательству физическое лицо может пожертвовать кандидату не более чем одну среднюю зарплату по стране. Эту норму нарушили почти все кандидаты по первому туру. В местном законодательстве не прописана максимальная сумма, которую физическое лицо может пожертвовать кандидату.

Что касается обращения полиции в ЦИК Гагаузии с информацией о нарушениях штаба Евгении Гуцул, то, по словам Коваленко, это было просто уведомление, без указаний снимать или не снимать кандидата.

Финансовые отчеты Гуцул

Согласно представленных отчетов, до 30 апреля Гуцул потратила на избирательную кампанию больше всех остальных кандидатов – 1,7 млн леев. Сумму удалось собрать благодаря пожертвованиям более 150 человек, причем большинство из них не из Гагаузии. Активно поддерживали деньгами избирательную кампанию Гуцул пенсионеры, безработные и некоторые мэры. Самая большая группа поддержки – сотрудники мэрии и подведомственных учреждений Оргеева. Их начальник, мэр Павел Вережану, возглавляет избирательный штаб Евгении Гуцул.

У некоторых безработных сумма пожертвований для Гуцул превышала годовой официальный доход. К примеру, уроженец Единец Евгений Котин, в документах указал, что он безработный. На своей странице в Facebook у него указано, что он работает на телеканале TV6 и также занимается музыкальными поздравлениями. Телеканал TV6 является подконтрольным беглому депутату Илану Шору. В конце 2022 года, Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приостановила вещание шести каналов, в числе которых был и TV6. Такое решение объяснили «защитой национального информационного пространства и предупреждением риска дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением». За 2022 год, он официально заработал в партии «Шор» 9,5 тыс леев и это единственный его официальный доход за прошлый год.

В финансовых документах Евгении Гуцул указано ноль леев на затраты по зарплате временно нанятого персонала.

В расходы на избирательную кампанию не вошли гонорары для более десятка артистов и ведущих. Среди них: группа Lume, Ионел Истрати, Ян Райбург и другие. Также, предвыборный штаб Гуцул указал, что им бесплатно предоставили в аренду помещения для офиса: по одному в Чадыр-Лунге и Вулканештах, а также два офиса в Комрате.

Петр Гарчу,

StopFals.md

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