ФЕЙК: Нику Попеску заявил, что Молдова может вступить в Евросоюз только в 2050 году

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Вице-премьер, министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что Молдова  может присоединиться к Евросоюзу в 2050 году – написали некоторые молдавские СМИ. На самом деле, это манипуляция. Нику Попеску не называл точную дату, когда Молдова войдет в Евросоюз. Он сказал, что некоторые интеграционные процессы продолжаются даже после вступления страны в ЕС и длятся от 20 до 30 лет.

Новостной портал Timpul.md опубликовал 13 января 2023 г. новость с саркастическим заголовком: «ОПТИМИСТИЧНО! Нику Попеску: Молдова может присоединиться к Евросоюзу в 2050 году». Агрегатор новостей Click.md перепечатал эту новость, поделился ею на своей странице Facebook и телеканал 10tv.

В статье приведены слова Нику Попеску, министра иностранных дел и евроинтеграции Молдовы, однако ни в одной из цитат он не говорит про 2050 год. Вот его высказывания: «Процесс вступления в Евросоюз длительный и может длиться 20-30 лет, потому что интеграционные процессы продолжаются даже после вступления страны в ЕС» и «Вступление в Европейский Союз – это процесс. Часть этого процесса происходит до прямого вступления в ЕС, часть после вступления в Европейский союз. Вступление в ЕС включает в себя интеграционные сегменты, такие как еврозона и Шенгенская зона, этот процесс может занять 20-30 лет для многих государств».

МИДЕИ: это манипуляция 

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Даниэль Водэ заявил, что информация о том, что Молдова вступит в ЕС только в 2050 году, является манипулятивной. По его словам, министр Нику Попеску такого не говорил, а журналисты неверно передали его слова.

«Пример математики и манипулирования для 2 класса. Будьте осторожны с новостями, которые вы потребляете. Новостной портал пишет в заголовке – Нику Попеску: Республика Молдова может присоединиться к Европейскому союзу в 2050 году. Эта цифра нигде не была указана», – отметил Д. Водэ. Далее представитель МИДЕИ представил полную цитату Нику Попеску, в которой он сказал, что «процесс присоединения к Европейскому Союзу длительный и может занять 20-30 лет, потому что интеграционные процессы продолжаются даже после вступления страны в ЕС». «Итак, правильная математика в заголовке должна была быть такой: Республика Молдова может вступить в Европейский Союз в 2030 году», – подытожил Даниэль Водэ.

Что на самом деле сказал Нику Попеску 

В эфире телеканала TV8 ведущий Анатолий Голя спросил у вице-премьера Нику Попеску: «Когда Молдова может стать членом Евросоюза?». Последовал следующий ответ: «Г-жа Майя Санду очень четко сказала, что наша цель закончить большинство необходимых реформ к 2030 году. Это часть, которая зависит от нас. Всегда есть политическая часть внутри Евросоюза, из которой по политическим по политическим соображениям определенные процессу могут ускоряться или замедляться (…). Есть политическо-субъективный фактор, который может определенные процессы замедлить или ускорить».

Далее Попеску объяснил, как проходят процессы вступления государств в Евросоюз. «Вступление в Евросоюз — процесс. Часть этого процесса происходит до прямого вступления в ЕС, часть – после вступления в Европейский Союз. Вступление в ЕС включает такие интеграционные сегменты, как Еврозона и Шенгенская зона, для многих государств этот процесс может занять 20-30 лет для многих государств», – сказал министр.

Вывод: говоря о сроке в 20-30 лет, Попеску не подразумевал срок вступления Молдовы в ЕС. Он отметил, что это период, в который происходит интеграция в ЕС в полной мере. А интеграция продолжается и после того, как государство становится полноправным членом ЕС.

Попеску также отметил, что в коммерческой сфере мы уже очень интегрированы: «2/3 нашего экспорта идет в Евросоюз, в экономическом плане мы более интегрированы, чем Грузия или Украина. То есть мы определенную часть пути интеграции в Евросоюз проделали», – сказал министр.

На заседании Национальной комиссии по европейской интеграции, которая состоялась 12 января 2023 г., Президент Майя Санду потребовала, чтобы все девять рекомендаций Европейской комиссии при предоставлении Молдове статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз были выполнены до конца марта.

Республика Молдова получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня 2022 года, наряду с Украиной.

Елена Челак,

Stopfals.md

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