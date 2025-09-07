Фейк от сторонника Шора: во Франции и Германии не платят пенсии

 Александр Прокопенко, один из активных сторонников беглого олигарха Илана Шора, заявил, что во Франции и Германии правительства не в состоянии платить пенсионерам пенсии. По его словам, молдавские власти «ведут нас в то место, в котором уже сейчас плохо». На самом деле это фейк, и никаких проблем с выплатой пенсий нет. Национальная касса пенсионного страхования Франции ответила Stopfals.md, что информация ложная.

Шоровец: «Во Франции у пенсионеров наступили плохие времена»

Заявления про «плохие времена во Франции и Германии» сделал Александр Прокопенко, бельцкий сторонник неконституционной партии «Шор». Об этом он говорил на митинге в поддержку блока «Победа» перед зданием Апелляционной палаты, который проходил 2 сентября. Нарезки видео его выступления опубликовали на различных платформах, в том числе в Facebook, Instagram, TikTok и Telegram. Это сделали с аккаунтов в соцсетях бывшего телеканала Primul în Moldova, связанного с Иланом Шором и заблокированного в Молдове несколько лет назад, а также с аккаунта блока Победа.

В своём выступлении, среди прочего, он сказал, что правительство Франции, скорее всего, уйдёт в отставку из-за того, что «не могут выплачивать пенсии», и то же самое — в Германии. «Вы не справились даже не перед народом, а сами перед собой. Человек из PAS просыпается утром, смотрит на себя в зеркало: интересно, он себя считает хорошим человеком? Я вот посмотрел: они, оказывается, отказались от слогана “Хорошие времена”. То есть “Vremuri bune” они решили отменить, что “Vremuri bune” наступит, когда мы вступим в Евросоюз в 2029–2030 году. А ничего страшного, что сейчас во Франции, сегодня утром читал, правительство, скорее всего, подаст в отставку. Почему, знаете? Потому что они не могут платить своим пенсионерам пенсии. Вот во Франции дошли уже до того момента, что им необходимо реформировать пенсионную систему, как и в Германии. То есть если во Франции у пенсионеров наступили плохие времена, если Мерц — [Фридрих Мерц, канцлер Германии — ред.] — начинает говорить, что мы не можем быть социальным государством, то мы через четыре года попадём в то место, в котором уже сейчас плохо. И тогда, по мнению Гросу, наступят хорошие времена?» — заявил Александр Прокопенко.

При этом он не сказал, где именно он прочитал о том, что пенсии не платят. Однако в интернете мы не нашли таких новостей, в которых бы говорилось о невыплатах пенсий.

На своём канале в TikTok Александр Прокопенко публикует видео с нарративами кремля о «загнивающей Европе», поставках газа в Молдову, митингах и многом другом. Некоторые его видео набрали по сотни тысяч просмотров.

Во Франции официально ответили, что это ложь

Журналисты Stopfals.md связались с коллегами во Франции, с канала France 24, которые помогли получить официальный ответ от Национальной кассы пенсионного страхования (CNAV) Франции. В ведомстве отметили, что заявления о «невыплате пенсий» ложны и не имеют под собой серьёзных оснований. Нам ответили так:

Правда ли, что Франция сталкивается с проблемой выплаты пенсий пенсионерам? Если да, в чём причина?

Нет, Франция не сталкивается с проблемой выплаты пенсий. Нет никаких сигналов тревоги относительно способности Франции выплачивать пенсии.

Существуют ли признаки того, что такая проблема может возникнуть, например, в следующем году?

Нет, не существует никакой угрозы выплате пенсий в 2026 году.

Обсуждает ли правительство реформу пенсионной системы? Если да, можно ли трактовать это как «надвигающуюся проблему с выплатами пенсий»?

Нет, правительство не обсуждает реформу пенсионной системы. Оно предложило взять на себя некоторые элементы корректировки реформы 2023 года, предложенные социальными партнёрами в первом полугодии 2025 года, в рамках поручения, данного правительством. Эти возможные корректировки никак не могут быть истолкованы как надвигающаяся проблема с выплатой пенсий.

В ведомстве также написали, что ещё в июле 2025 года они предупреждали о росте количества ложной информации, связанной с пенсиями, часть которой исходит из-за рубежа.

Журналисты из Германии также опровергли фейк о пенсиях

Также мы обратились к коллегам из Германии — к независимому расследовательскому изданию CORRECTIV. Нам ответили, что никаких проблем с выплатами пенсий нет. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна больше не может позволить себе нынешнюю систему социального обеспечения и живёт «не по средствам», однако министр по социальным вопросам Бербель Бас назвала это «чушью». Тем не менее, никаких проблем с выплатами пенсий нет.

Заявления Александра Прокопенко ложны и направлены на дискредитацию Евросоюза в преддверии парламентских выборов в Молдове.

Михай Авасилоайе, Stopfals.md

 


