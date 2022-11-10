ФЕЙК: Граждане Молдовы станут посмертными донорами органов, если не оформят отказ

В соцсетях появилась информация о том, что власти Молдовы запустят реестр, где будут регистрироваться потенциальные доноры органов, и некоторые люди могут быть включены в него без их согласия. Выдвигаются обвинения в том, что этот реестр создан правительством, или что человеческие органы будут продаваться в Америке и Европе. Это фейк. Электронный реестр действительно будет запущен в начале следующего года, но в него будут включены люди, давшие согласие на изъятие органов на случай, если у них будет диагностирована смерть мозга. Разработка этого реестра началась в начале 2018 года.

Новостью о «посмертном донорстве», со ссылкой на publika.md , поделилось множесто телеграм-каналов, в том числе телеграм-канал бельцкого мунсоветника Вячеслава Жукова «Жуков Online», гагаузские информационные порталы Gagauzinfo и Gagauznews, телеграм-каналы Молдавский Vагон, Гагаузская Республика и др. Такую же новость написали ряд СМИ на своих сайтах и на страницах в Facebook.

Публикации собрали множество комментариев, в которых пишут, что идею донорства и реестр доноров внедрили нынешние власти во главе с президентом Майей Санду: «Санду уже людей на запчасти продает»; «Да, Америку и Европу нужно спасать и деньги на органах зарабатывать», «Кто-то решил на наших органах заработать. Начнут люди пропадать, а потом фуры то в Англии, то в Америке будут находить с трупами». Кроме того, авторы комментариев опасаются, что пациентов будут «разбирать» на органы в больницах: «Органы изымаются пока человек еще жив. То есть, если вы по какой-либо причине попадаете в больницу, вы можете уже оттуда не выйти».

Гагаузские СМИ и социалист Одинцов: людей разберут на «запчасти»

Лидер фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева Александр Одинцов в своем телеграм-канале тоже опубликовал информацию о том, что все граждане Молдовы станут посмертными донорами. А на личной странице в Facebook он написал пост с хэштегом: население #Молдовы – на #запчасти. «Т.е. любой умерший рассматривается как донор, как запчасть, автоматически! Это что-то из сатанизма!», – написал Одинцов. Под постом пользователи сети оставили более 40 комментариев и сделали 69 перепостов.

Гагаузский информационный портал Gagauzinfo.md написал новость о том, что людей «будут разбирать на органы», если при жизни они не оформят отказ на донорство. Под новостью с устрашающим заголовком Gagauzinfo.md в Facebook 115 комментариев и 239 репостов. Одной новостью этот портал не ограничился и запостил в Facebook эту новость еще раз, но уже под другим заголовком: «Граждане Молдовы станут посмертными донорами, если не оформят отказ». Ссылка ведет на основную страницу портала. На странице публикацию прокомментировали 70 человек, а 82 человека сделали репост. Через несколько дней журналисты вышли на улицы Комрата и спросили прохожих, что они думают о посмертном донорстве. Опрос опубликовали в ютубе. За 6 дней видел посмотрели 1,9 тысяч человек.

Другое гагаузское СМИ Gagauznews.md тоже написало о посмертном донорстве, но спустя некоторое время опубликовало другую новость, в которой были приведены уточнения.

Органы не будут изымать у всех умерших

Мы обратились к директору Агентства трансплантации Владимиру Болокану, на слова которого ссылаются вышеперечисленные СМИ и телеграм-каналы. Он заявил, что некоторые средства массовой информации неверно интерпретировали его слова и пишут недостоверную информацию о реестре донорства в своих изданиях.

По словам Болокана, органы не будут изымать у всех жителей Молдовы, как того опасаются некоторые граждане. «В Молдове донорами органов становятся только люди, у которых была констатация смерти головного органа. Для этого нужны определенные подтверждающие протоколы, констатация судмедэксперта. Если человек умер дома, то его органы не пригодны для трансплантации», – сказал Владимир Болокан.

Директор Агентства трансплантации отметил, что согласно Закона О трансплантации органов, тканей и клеток человека, донором может стать только тот, кто при жизни дал на то согласие. Если человек не сказал ни да, ни нет, то спрашивать будут у родственников в случае смерти потенциального донора. К тому же, человек в течение жизни может изменить свое решение и это будет отражено в реестре.

Директор Агентства также опроверг миф о том, что человеческие органы будут продавать в Америку и Европу. «Органы не продаются. Из нежелания узнать больше, люди по-прежнему говорят о черном рынке, что каким-то богатым людям нужны молдавские органы. Мы своих людей не можем обеспечить даже», – сказал Болокан.

Реестр донорства придумала не Майя Санду

Разработка реестра началась в 2018 году, а закон О трансплантации органов, тканей и клеток человека был принят еще в 2008 году, то есть до президентства Майи Санду и до правительства PAS. Согласно статье 13 данного закона, изъятие органов возможно в случае наличия предсмертного согласия умирающего, выраженного в соответствии с законом.

Не допускается изъятие органов ни в какой форме, если при жизни умершее лицо выразило возражение против донорства посредством собственноручно написанного или иного законно составленного акта отказа.

При отсутствии согласия, донорство возможно, если не имеется письменного возражения против донорства со стороны хотя бы одного из совершеннолетних членов семьи, других родственников первой степени родства или законного представителя умершего.

На данный момент реестр отказавшихся от донорства еще не работает, а лишь находится в стадии разработки. Молдова также рассматривает возможность разработать реестр согласия (реестр, в котором люди будут давать согласие на изъятие их органов после смерти), либо комбинированный реестр.

По информации Владимира Болокана, большинство стран Евросоюза ввели реестр отказа. Около 11 стран имеет реестр согласия.

Елена Челак,

Stopfals.md