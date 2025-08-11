ФЕЙК: В Молдове НАТОвские военные отрабатывают стрельбу по мишеням, изображающим российских военнослужащих

 В интернете распространяется ложная информация о том, что в рамках учений «Огненный щит» 2025, которые проходят в Молдове при участии США и Румынии, военные якобы стреляют по мишеням, изображающим российских солдат. Министерство обороны Молдовы опровергло эту информацию. В армии США отметили, что видео «стрельбы по российским мишеням», смонтированы. Конкретные доказательства – в нашей статье.

Посты в Telegram-каналах и Facebook: «курс на эскалацию» и «пешки в чужой игре»

Ряд Telegram-каналов, в числе которых Sputnik Молдова 2.0KP MoldovaПервый в Молдове НовостиМолдавия сегодня пишут о проходящих с 4 по 18 августа учениях Национальной армии Молдовы. К публикациям приложены фото и/или видео, на котором изображена якобы стрельба по мишеням с российской символикой. Утверждается, что видео распространила Национальная гвардия Северной Каролины.

«К учениям “Огненный щит”, стартовавшим в Молдове, в которых принимают участие НАТОвские военные, в сети появился ролик, где учебные стрельбы отрабатываются по мишеням, изображающим российских военнослужащих», – утверждается в постах. Некоторые авторы пишут, что «это не просто провокация, а индикатор курса. Прозападный вектор Кишинева – не про безопасность, а про подготовку к конфликту». При этом, они ссылаются на мнение «экспертов», но имен не называют.

Канал Gagauznews Новости Гагаузии, аффилированный заместителю башкана Виктору Петрову пишет, что «на фоне этого утверждения властей о «нейтральном статусе» Молдовы начинают звучать как очень дурной анекдот». В другом посте этот же канал разместил публикацию: «Огненный щит — 2025»: нейтралитет Молдовы под прицелом.

А на канале Правда Гагаузии говорится, что «Прозападный вектор Молдовы всё чаще воспринимается не как гарантия безопасности, а как подготовка к возможному конфликту».

В Facebook ряд аккаунтов также распространяют видео об учениях «Огеннный щит», где якобы стреляют по мишеням с российской символикойНекоторые посты сопровождаются мнением «аналитиков» об «индикаторе курса», как пишут Telegram-каналы. Другие же посты сопровождаются вопросом: «Стрельба по русским мишеням»: учения НАТО в Молдавии – курс на эскалацию?».

Информацию о «стрельбе по российским мишеням» разместили также в группе МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ МОЛДОВА, сопроводив публикацию вопросом: «готовы ли граждане Молдовы к тому, чтобы стать пешками в чужом конфликте?».

Фейк также распространяли некоторые сайты.

Видео смонтировано, кадров со «стрельбой по российским мишеням» не существует 

В комментарии для Stopfals.md, Армия США сообщила, что не выпускала никаких видеоматериалов по учениям Fire Shield (Огненный щит) 2025.

«В пропагандистском видео использовано значительное количество общедоступных кадров с прошлогодних учений Fire Shield, которые были загружены в Службу распространения визуальной информации Министерства обороны (DVIDS) 12 августа 2024 года. Похоже, что видео было отредактировано, чтобы добавить логотип Fire Shield 2025 и создать впечатление, что речь идет об учениях этого года», – сообщается в ответе.

В комментарии Армии США также сообщается, что в распространяемом ролике использовано значительное количество кадров из других, не связанных с учениями «Огненный щит», мероприятий. Например, кадры прыжков с парашютом в основном взяты из прыжков, которые были выполнены во Франции во время празднования 81-й годовщины «Дня Д», включая видео, загруженное 8 июня 2025 года, а кадры боевых учений в основном взяты из соревнований лучших воинов Северной Каролины.

Что касается фрагмента видео, где якобы запечатлен американский солдат, стреляющий по российским целям, то это смонтированная видеозапись с упомянутого выше конкурса «Лучший воин Северной Каролины», загруженное 21 ноября 2024 года (минута 2:50).

Министерство обороны: кадры не отражают реальные учения «Огненный щит 2025»

В коментарии для портала Stopfals.md Министерсвто обороны Молдовы опровергло эту информацию, отметив, что видео содержит кадры, смонтированные с помощью искусственного интеллекта, в которых появляются мишени для стрельбы, имитирующие солдат с флагами Российской Федерации на форме.

«Видео не имеет никакого отношения к учениям этого года – остальные кадры взяты из архивов учений, проведенных в другие годы, как в Республике Молдова, так и за рубежом (США и Германия). Самолеты, прыжки с парашютом, рельеф и другие элементы, представленные на видео, не отражают реальность учений ”Огненный щит 2025», – говорится в официальном ответе Минобороны.

В министерстве отметили, что «цель этих действий – посеять страх, подорвать доверие к государственным институтам и дестабилизировать общество, особенно в предвыборный период».

Учения «Огненный щит», проводимые с 2015 года, являются ежегодными оборонительными учениями Национальной армии Молдовы совместно с Национальной гвардией Армии Северной Каролины. Учения носят исключительно оборонительный характер и проводятся уже десять лет.

Излюбленные фейки пропагандистов

Прокремлевская пропаганда годами продвигает фейки на милитаристскую тему. Один из наиболее распространенных пропагандистских нарратив о том, что силы НАТО или танки НАТО из Румынии проникают в Молдову. Также распространялся фейки о том, что молдавская армия переходит под контроль Румынии и НАТО, что НАТО стягивает военную технику к границе Республики Молдова и что НАТО строит военную базу в Молдове. Все эти и другие фейки опроверг портал Stopfals.md.

Елена Челак, Stopfals.md


