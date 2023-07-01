ФЕЙК: В Молдове наличные деньги уберут из оборота

Сайт Kp.md (веб-страница русскоязычной газеты «Комсомольская правда в Молдове») опубликовал статью, в которой утверждается, что в Молдове наличные деньги (в физической форме в виде купюры, банкноты и монеты) будут выведены из обращения. Автор обосновывает свои утверждения тем, что в ближайшем будущем комиссионный сбор за карточные платежи будет снижен наполовину. Информация, опубликованная Kp.md, является спекулятивной. Согласно заявлению Национального банка Молдовы (НБМ), комиссионный сбор будет снижен с целью стимулирования конкурентоспособности на рынке платежных карт и обеспечении прозрачности сборов, применяемых поставщиками платежных услуг. Это не предполагает исчезновение наличных денег.

«Из оборота уберут наличные»

«В Молдове из оборота уберут наличные деньги: Комиссии за карточные платежи снизят в два раза – чем это плохо» — под таким заголовком, 26 июня была опубликована статья на сайте Kp.md. В самой новости говорится, что комиссии за карточные платежи будут снижены в три этапа в течение двух лет, с нынешних 1,6% и 2,5% до 0,5% – 0,6%.

«Но, как полагают, проблема в том, что банки могут найти способ вернуть потерянные деньги и введут другие комиссии для банкоматов, переводов, администрирования карт. Подождем», – также говорится в статье.

…плюс антиевропейские месседжи

Kp.md поделился своей статьей в Facebook и в Телеграм-канале. Некоторые пользователи соцсетей стали возмущаться, и привычно обвинять во всем «евроинтеграцию». Кто-то даже подумал, что бабушек в селах начнут заставлять пользоваться банковскими карточками.

27 июня Kp.md опубликовал обзор «Главные новости в Молдове 27 июня 2023», в котором внес и новость о том, что из Молдовы «уберут наличные деньги».

Нацбанк решил ограничить банковские комиссии. Наличные не исчезнут

На самом деле, Национальный Банк Молдовы (НБМ) решил ограничить межбанковские комиссии, взимаемые за операции по платежным картам. Эта мера напрямую приведет к снижению расходов как экономических агентов, так и конечных потребителей. Таким образом, применяемые межбанковские комиссии будут снижены в три этапа в течение двух лет, с нынешних 1,6% и 2,5%, до 0,5% – 0,6%. В то же время, Нацбанк хочет стимулировать конкуренцию на рынке платежных карт, обеспечив прозрачность комиссий, применяемых поставщиками платежных услуг.

Перед утверждением, постановление Исполнительно комитета НБМ было согласовано с субъектами платежного рынка и представителями банковского сектора. В итоге, было найдено решение, обеспечивающее непрерывность предоставления услуг, а также постепенное снижение тарифов.

В Нацбанке отметили, что документ представляет собой важный шаг в процессе гармонизации законодательства Республики Молдова с требованиями ЕС — обязательство, взятое на себя Молдовой для вступления в Европейский Союз.

Kp.md — это сайт с прокремлевской редакционной политикой, который регулярно публикует тексты о «негативном влиянии ЕС на Республику Молдова», выставляя в плохом свете европейское сообщество. Портал Stopfals.md неоднократно опровергал фейки, опубликованные этим сайтом (примеры здесь и здесь).

Елена Челак,

Stopfals.md