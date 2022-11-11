ФЕЙК: Власти Молдовы запускают в школах пропаганду ЛГБТ

Бывший президент страны Игорь Додон написал в Facebook, что нынешнее правительство намерено разрушить семью и веру, внедряя в школах проект по продвижению прав детей ЛГБТИ. Эту информацию распространяют и другие политики, в том числе депутаты Парламента Р. Молдова от Блока коммунистов и социалистов, депутаты Народного Собрания Гагаузии, советники и другие активисты. Однако эта информация является ложной. Кампания «Дети ЛГБТ в твоей школе» проводится Центром Информации GENDERDOC-M в рамках проекта “Combating hate can be fun”. Она не проводится в школах, а в социальных сетях, с целью предотвращения буллинга в школах, а власти к ней отношения не имеют.

Политики против «разврата в школах»

Бывший президент Игорь Додон заявил, что Майя Санду и партия PAS шаг за шагом разрушают веру, семью, экономику и страну. Он выступил против «разврата в школах».

«Как отец я категорически против пропаганды гомосексуализма и разврата в школах, настойчиво продвигаемых нынешним антинациональным и антиправославным руководством (…). Майя Санду и ПДС почти ежедневно демонстрируют, что реализуют в Молдове навязанную извне повестку, которая не имеет ничего общего с нашей страной, с нашим православным народом. Во многих школах республики ещё не дали отопление, вместо него мы видим ЛГБТ-пропаганду», – написал Додон в Facebook. Публикацию Додона прокомментировали более 90 человек, а свыше 140 пользователей ею поделились.

Бельцкий мунсоветник Вячеслав Жуков также поделился постом Игоря Додона в своем телеграм-канале «Жуков Online».

Экс-премьер министры Молдовы Ион Кику осудил «продвижение ЛГБТ в школах» властями. «Люди не могут больше справляться со счетами на газ и электроэнергию, а у властей другие срочные заботы – продвигать ЛГБТ в школах. Европейские ценности для абсолютного большинства людей означают, прежде всего, демократию и достойный уровень жизни. Майя Санду и её безграмотная и коррумпированная группировка понимают эти ценности иначе», – написал Кику в Facebook.

Депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Владимир Односталко в своем телеграм-канале допустил, что кампания «Дети ЛГБТ в твоей школе» может ущемить права сексбольшинства. Пост Односталко спровоцировал в комментариях агрессивные настроения в адрес Майи Санду. Один из комментаторов выразил мнение, что президента нужно определить в психиатрическую лечебницу.

Лидер фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева Александр Одинцов на своей странице в Facebook написал следующее: «Газ дорогой, электричество дорогое, инфляция 40%… а режим #PAS продвигает Стамбульскую конвенцию».

Не оставил без внимания эту тему и депутат Народного собрания Гагаузии Леонид Киося. Депутат напомнил о том, что в автономии действует «Постановление о запрете пропаганды ЛГБТ на территории АТО Гагаузия» и рекомендовал учителям ссылаться на данное постановление. Также депутат заявил, что действующая власть «занимается проблемами ЛГБТэшников, их не интересует проблемы пенсионеров, бюджетников, цены на газ и электричество».

Соцсети: мы против сатанинской пропаганды

Некоторые пользователи социальных сетей также выступили против «пропаганды ЛГБТ», ссылаясь на то, что гомосексуальность – это «проделки сатаны» и что «власти исполняют заказ США по уничтожению Молдовы».

«Я мать троих детей, двое из которых несовершеннолетние, против этой сатанинской пропаганды. Мы православный народ, ценим и продвигаем христианские ценности»

Петиция против «растления несовершеннолетних»

В интернете запущена онлайн-петиция под названием «Spune „NU” campaniei „Copii LGBT in scoala ta”», что в переводе означает «Скажи “нет” кампании “Дети ЛГБТ в твоей школе”», которую уже подписали более 2 тысяч человек. В ней сказано: «Мы считаем недопустимым облагораживание принципов, продвигаемых так называемым ЛГБТ сообществом, конечной целью которых является растление несовершеннолетних и, как результат, нормализация нетрадиционных отношений в обществе».

Петицией в Facebook поделился и лидер фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева Александр Одинцов. Комментаторы под его постом уверены, что кампания «Дети ЛГБТ в твоей школе» будет проводиться в учебных заведениях.

Министерство образования в кампании «Дети ЛГБТ в твоей школе» не участвует

Виорика Пиструй, консультант Службы информации и медиакоммуникаций Министерства образования и исследований, рассказала порталу Stopfals.md, что ведомство не является инициатором кампании «Дети ЛГБТ в твоей школе». Более того, перед началом проведения данной кампании с министерством не консультировались и не информировали заранее. В министерстве сочли «некорректными» заявления политиков и призвали их не «политизировать» данную тему.

То, что эта кампания не была инициирована и согласована с министерством, подтвердила и бывший министр образования Лилиана Николаеску-Онофрей, депутат от партии «Действие и солидарность», которая во время заседания парламента 10 ноября 2022 года заявила, что не может «мириться с фейками и инсинуациями». Реакция депутата последовала после того, как депутат от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Адриан Албу попросил на заседании заслушать министра Министерства образования Анатолия Топалэ о компании «Дети ЛГБТ в твоей школе».

В школах кампанию не проводят и власти к ней отношения не имеют

Основная цель кампании «Дети ЛГБТ в твоей школе» — предотвращение буллинга в школах из-за сексуальной ориентации, гендерной идентичности ребенка или из-за ассоциации ребенка с ЛГБТ-сообществом. Целевая аудитория – педагоги. Об этом нам рассказал координатор проекта Лео Збанкэ. «Буллингу может подвергнуться не только ЛГБТ ребенок. Если кто-то заподозрит, что ребенок выглядит как-то не так, то говорят: наверно ты гей/лесбиянка. Зачастую, дети в такой момент не знают куда обратиться», – отмечает Лео Збанкэ.

Она сказала, что кампания не будет проводиться в школах с физическим присутствием. «Кампания распространяется только в социальных сетях. Мы не ходим по школам, не разговариваем с учителями отдельно, а просто хотим предоставить информацию для тех учителей, которые готовы или хотят узнать больше о том, как они помогут помочь детям в своих школах», – говорит Збанкэ.

Заявления политиков об «извращении детей» Збанкэ называет популистскими и манипулятивными. «Эти заявления не имеют никакого научного основания. Нельзя человеку изменить его сексуальную ориентацию или гендерную идентичность, это то что у вас есть, либо нет». Также, координатор проекта подтвердила, что власти не имеют никакого отношения к данной кампании.

Анжелика Фролова, координатор программ лобби и адвокаси Центра GENDERDOC-M, возмутилась манипулятивными заявлениями Игоря Додона и его соратников. «Кампания не имеет ничего общего с правительством, Майей Санду и школьной программой. Но додоновцы тут же отреагировал, что школы еще не отапливают, а пропаганда уже началась. Фактически да, именно так выглядит пропаганда, только российско-додонистско-ксенофобская пропаганда», – заявила Фролова.

Elena Celak, Stopfals.md