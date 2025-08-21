Фейки на выборах: Ирине Влах приписывают чужие заслуги

В период работы башканом Гагаузии, Ирина Влах «создала целую систему социальных пособий» – эту информацию продвигают представители партии Inima Moldovei, возглавляемой самой Влах, и другие члены так-называемого «Патриотического блока». В частности, утверждается, что якобы команда Влах организовала бесплатное питание в школах и учредила фонд помощи для дорогостоящих операций. Это неправда. На самом деле, все перечисленные программы инициировали депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ), а Исполком автономии и лично Ирина Влах не имели к этим проектам никакого отношения. Наоборот, «команда Влах» даже пыталась препятствовать их реализации. Одна из программ — выдача сухой смеси, была полностью прекращена по инициативе Исполкома Автономного территориального образования (АТО) Гагаузия.

«Социальные заслуги Ирины Влах»: заявления политиков

13 августа Олеся Танасогло, экс-заместитель башкана Ирины Влах, представительница партии «Inima Moldovei», заявила на одном из митингов перед министерством труда и социальной защиты в Кишиневе, что «команда Ирины Влах, работая в Гагаузии, создала целую систему социальных пособий, уже 8 лет каждая молодая мама получает дополнительное пособие при рождении ребенка. Каждая мама получает дополнительно сухие и молочные смеси, уже 7 лет все дети в школах Гагаузии питаются бесплатно. В Гагаузии существует еще один фонд – для помощи в дорогостоящих операциях». Видео с этим заявлением разместили на странице партии в сети Facebook.

На другой встрече в Штефан Водэ, лидер Партии социалистов Игорь Додон (ПСРМ, также как «Inima Moldovei», входит в «Патриотический блок») заявил (0:58-1:09), что во время правления Ирины Влах в Гагаузии были самые лучшие социальные программы. Так он пытался убедить людей голосовать за этот блок на парламентских выборах.

Выдачу сухой смеси отменил Исполком Влах

В реальности, программа по обеспечению сухой молочной смесью детей первого года жизни была прекращена в конце 2022 года решением комиссии при Исполнительном комитете Гагаузии (тогда руководила Исполкомом именно Ирины Влах). Эту информацию подтвердило управление Здравоохранения и Социальной Защиты АТО Гагаузия на своей официальной странице в Facebook. В обоснование причины заявили, что в бюджете Гагаузии на 2023 год не было запланировано средств на финансирование программы, а медицинские учреждения в течение предшествующего года выдавали по заявкам оставшиеся запасы сухих молочных смесей.

Также в управлении заявили, что получатели смеси неоднократно жаловались на их плохое качество, а за время реализации программы неоднократно фиксировались случаи перепродажи бесплатного детского питания.

Питание в школах: Исполком предлагал сократить финансирование

Питание в школах, о котором говорит Олеся Танасогло, подразумевает фонде «Здоровое поколение». Согласно этой программе, принятой в 2017 году, осуществляется питание учеников с 5 по 12 классы (ученики до 5 класса получали питание и ранее). Разработали местный законопроект депутаты НСГ Елена Карамит и Екатерина Жекова.

Таким образом, ни Ирина Влах, ни Исполком не имеют отношения к внедрению программы питания детей в автономии. Более того, в мае 2021 года, Исполком под руководством Влах отказывался выделить средства на питание учеников во втором полугодии 2021 года. Вот законопроект бюджета на 2021 год, подписанный башканом Ириной Влах. В нем предлагается утвердить Фонд «Здоровое поколение» (питание детей с 5 по 12 классы) только с 1 января по 31 мая.

А вот публикация от 20 мая 2021 года на информационной странице на тот момент вице-спикера НСГ Александра Тарнавского. Он пишет, что направил в Исполком законодательное предложение о перерасходовании бюджетных средств таким образом, чтобы питание учащихся 5-12 классов не было приостановлено с 1 сентября 2021 и с целью восстановления финансирования из бюджета Гагаузии на обеспечение всех населенных пунктов Гагаузии ночным освещением.

На заседании НСГ 8 апреля 2022 года примар села Копчак Олег Гаризан поблагодарил депутатов за то, что они «вернули очень многие ассигнования примэриям: уличное освещение, здоровое поколение, капнивестиции и т.д.».

В мае 2021 года группа депутатов Народного Собрания (Александр Тарнавский, Елена Карамит, Михаил Железогло и Екатерина Жекова) зарегистрировала законодательное предложение о внесении изменений в подписанный Главой автономии Бюджет на 2021 год, для восстановления финансирования в бюджете Гагаузии на 2021 год программы «Освещенный населенный пункт и фонда «Здоровое поколение». Иными словами, депутаты добивались того, чтобы Исполком руководимый Влах вернул финансирование программ, которые сейчас представляются как якобы ее заслуга.

Фонд для помощи в дорогостоящих операциях

Еще одна программа, о которой сказала Олеся Танасогло — это Фонд для помощи в дорогостоящих операциях (оригинальное название: о Фонде поддержки детей, нуждающихся в особых медицинских услугах). Он действительно действует в Гагаузии с 2017 года. Но тут снова, ни Ирина Влах, ни Исполком не причастны. Законопроект разработал депутат Александр Тарнавский.

Программа «Освещенное село»: Исполком предлагал сократить финансирование

А вот другая принятая Народным собранием социальная программа – «Освещенное село», благодаря которой была внедрена система частичной компенсации расходов сельских примэрий на оплату стоимости уличного освещения. Авторами законопроекта по осуществлению этой программы были депутаты Народного собрания Гагаузии (НС) Елена Карамит, Екатерина Жекова и Александр Тарнавский, а не Ирина Влах и не Исполком автономии. Изначально Исполком даже дал отрицательное заключение по этой программе, но законопроект все же был принят депутатами.

В декабре 2021 года советник местного совета с. Чишмикиой продемонстировал, как темно на улицах, из-за того, в предложенный Исполкомом бюджет на 2022 год снова не включено финансирование программы “Освещенное село”.

Депутаты, которые в 2017 году инициировали программу «Освещенное село», в 2018 году разработали аналогичную программу и для городов/муниципиев Гагаузии, но Исполком опять дал отрицательное заключение на законодательную инициативу.

Серийная ложь Ирины Влах

Это не первый раз, когда Ирине Влах приписывают чужие заслуги. На пресс-конференции 1 августа 2023 года, депутат НСГ Михаил Железогло вместе c Александром Тарнавским раскритиковали брошюру, которую Ирина Влах презентовала под видом «итогов работы за 8 лет», в которой фактически присвоила себе работу, которую осуществляло Народное собрание. В частности, Железогло заявил, что «программа „Освещенное село” подверглась многочисленным атакам, но это не мешало им с гордостью говорить о Гагаузии, где все населенные пункты освещены».

Елена Челак, Stopfals.md