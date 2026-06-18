«Ультиматум Кишинева» или политическая манипуляция? Михаил Влах продолжает спекулировать на теме выборов в Гагаузии

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  Политический активист из Гагаузии Михаил Влах активно распространяет информацию о том, что центральные власти якобы «блокируют» выборы в Народное собрание Гагаузии (НСГ). Он утверждает, что «компромиссный» документ, разработанный представителями НСГ после ряда консультаций с властями страны, якобы не учитывает особенности автономии. Эти заявления подхватили ряд Telegram-каналов и страниц в соцсетях. Однако они не соответствуют действительности. На самом деле центральные власти настаивают на необходимости гарантировать прозрачность избирательного процесса, финансирования кампаний и работы избирательных органов. А проект постановления, подготовленного после консультаций, предусматривает некоторые изменения и дополнения в региональное законодательство для разблокирования правового кризиса. Документ вынесли на обсуждение на заседании НСГ 2 июня, но не приняли из-за отсутствия кворума.

Призыв соблюдать закон или ультиматум?

«Центральные власти идут напролом и фактически ставят Гагаузии ультиматум — либо выборы будут проведены по их правилам, либо выборов не будет вовсе»написал 9 июня Михаил Влах на своей странице в Facebook.

К своему посту он приложил видео, в котором заявляет: «Все знают кризис между Комратом и Кишиневом. Мы видим заявление господина Гросу, что чем больше Комрат не проводит выборы, тем хуже делает для себя. Однако же сами своими руками и подконтрольными структурами тормозят выборный процесс в Народное собрание Гагаузии».

Как всегда, заявления Влаха подхватили прокремлевские источники: Telegram-канал KP MoldovaSputnik Moldova 2.0МолдовskyGagauznews и Gagauz Media и др.

В тот же день, некоторые российские сайты опубликовали заявление башкана Гагаузии Евгении Гуцул о том, что «предложенные Кишиневом поправки по выборам в парламент Гагаузии грозят лишением полномочий автономии». Напомним, Гуцул приговорена к 7 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании бывшей партии «Шор» (объявлена неконституционной). Решение суда первой инстанции по делу Гуцул было подтверждено Апелляционной палатой.

Центральные власти настаивают на соблюдении в автономии действующих во всей стране правил: проверка членов избирательных комиссий, прозрачность избирательного процесса, контроль за финансированием выборов. «Члены избирательной комиссии, ответственные за организацию электорального процесса, должны пройти проверки, одинаковые для всех электоральных чиновников в стране. Не существует исключения для кого-либо: с севера, юга, запада или востока в части транспарентности и финансирования электорального процесса», – заявил спикер парламента Р. Молдова Игорь Гросу в видео, опубликованном на официальной странице в Facebook (0:12).

Напомним, Избирательный кодекс Республики Молдова предусматривает контроль за финансированием политических партий и избирательных кампаний. Однако в Гагаузии эти нормы закона не выполняются. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Республики Молдова еще 16 мая 2023 года обратила внимание на то, что «Центральный избирательный совет АТО Гагаузия не установил в своем регламенте максимальный потолок пожертвований, собираемых конкурентами на выборах наличными». ЦИК Р. Молдова инициировала восемь дел о мелких правонарушениях в связи с незаконным финансированием, проявляющимся в превышении лимитов на пожертвования наличными, в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии. Это произошло после того, как 5 мая 2023 Центральный избирательный совет Гагаузии был уведомлен о необходимости расследования факта превышения пожертвований в отношении кандидатов на должность башкана Гагаузии, но избирательный орган Гагаузии никак не отреагировал.

Фейк: «Компромиссный» документ НСГ не учитывает особенности автономии

В своем видео Михаил Влах раскритиковал и разработку «одноразового постановления» (от редакции: речь идет о проекте постановления НСГ для разблокирования правового кризиса). По его словам, в этом постановлении «не учитывается закон об особом правовом статусе».

Это заявление тоже не соответствует действительности. Народное собрание Гагаузии разработало проект постановления «О порядке организации правового регулирования региональных выборов в Народное Собрание Гагаузии VIII-го созыва в 2026 году». В документе сказано, что «специальный нормативный акт» разработан с учетом «множества противоречий между положениями Избирательного кодекса Республики Молдова №325/2022 и Избирательного кодекса Гагаузии». При этом отмечается, что документ разработан в соответствии с пунктом d) ч. (3) ст. 12 Законa Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» №344-XIII от 23 декабря 1994 года и положениями ч. (1) статьи 155 Избирательного кодекса Республики Молдова.

Михаил Влах утверждает, что в постановлении «никакого компромисса нет».

Но это не так. О том, что документ на самом деле является компромиссным говорят и участники рабочей группы, которые участвовали в переговорах с президентом Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу и представителями Центральной избирательной комиссии Р. Молдова.

Так, и.о. спикера НСГ Николай Орманжи заявил, что спасение полномочий Гагаузии были как раз в «компромиссном» постановлении и что этим постановлением автономия «не сдает», а сохраняет полномочия.

Депутат НСГ Александр Тарнавский отметил, что «компромиссный» документ дает автономии «гарантированную, правовую возможность, чтобы выборы в НСГ были назначены, люди воспользовались конституционным правом избирать и быть избранными, а Народное собрание вернет себе легитимность».

А бывший генеральный прокурор и член парламента Р. Молдова Александр Стояногло сообщил, что «Цель Кишинева — проведение выборов демократическим и прозрачным образом, и я считаю, что этот принцип разделяют и жители Гагаузии».

В администрации президента РМ также сообщили, что «рабочая группа обсудила основные принципы, лежащие в основе организации выборов, – прозрачность, равенство и уважение основных прав человека».

Фейк: Кишиневу не нужны выборы

Еще одно ложное утверждение Михаила Влаха заключается в том, что Кишиневу якобы «не нужны выборы в Гагаузии».

На самом деле избирательный кризис возник из-за юридического конфликта между национальным и региональным избирательными кодексами. После вступления в силу нового Избирательного кодекса Р. Молдова (1 января 2023 года, за исключением положений, касающиеся региональных выборов, которые вступили в силу с 1 января 2024 года), Народное собрание Гагаузии не захотело привести региональное законодательство в соответствие с национальным. Вместо этого, НСГ приняло ряд решений, которые впоследствии были оспорены в судах и отменены. А в 2023 году НСГ распустило постоянно действующий ЦИК Гагаузии.

Подробнее об этом в статье Stopfals.mdИзбирательный кризис в Гагаузии и новый виток пропаганды о «демонтаже автономии».

Другие фейки от Влаха

Активист Михаил Влах является одним из сторонников беглого олигарха Илана Шора в Гагаузии. Он систематически распространяет манипулятивные и недостоверные утверждения. Так, в 2024 году он уверял, что власти якобы намерены запретить Митрополию Молдовы после выборов и втягивают Молдову в войну через закупки военной техники, что массовая эмиграция связана с безвизовым режимом с ЕС, а в системе образования «ущемляется все молдавское» в пользу украинского языка. Также, он постоянно обвиняет власти РМ в «узурпации власти» и давлении на Гагаузию.

Елена Челак, Stopfals.md


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