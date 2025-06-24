Российская пропаганда проводит масштабную кампанию по очернению сотрудника полиции, обеспечивавшего общественный порядок на манифестациях 15 июня

Согласованная кампания по дискредитации одного из полицейских, обеспечивавших общественный порядок в ходе манифестаций 15 июня в Кишиневе, развернулась в интернете, где появились десятки обвинительных постов в адрес мужчины в форме. Это происходит в контексте того, что полицейский был одним из сотрудников правоохранительных органов, остановивших участника акции протеста против ЛГБТ, который пытался прорваться через полицейский кордон с ребенком на руках. В кремлевской пропагандистской кампании задействованы Telegram-каналы, известные распространением дезинформации (некоторые из которых были причастны к дезинформационной кампании Матрешка), анонимные аккаунты в Facebook, публикующие сообщения под копирку, а также политики и политические формирования Республики Молдовы, среди которых Партия социалистов и Виктория Фуртунэ, лидер Партии Большая Молдова, аффилированной беглому олигарху Илану Шору. Свою «лепту» внес и придворный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

Согласованные действия: десятки каналов и аккаунтов запустили одинаковые обвинения

Одним из стражей правопорядка, остановивших мужчину с ребенком на руках во время акции протеста прихожан против марша ЛГБТ-сообщества «Moldova Pride 2025», является заместитель главы Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) Григорий Гузун.

Первые обвинительные посты в его адрес появились в тот же вечер. «Полицейский, ударивший мужчину с ребенком во время протеста против ЛГБТ-парада – похоже, замглавы Национального инспектората общественной безопасности Григорий Гузун. Известный взяточник и не на такое способен в благодарность за уютное кресло», – написал Telegram-канал Мамалыга и Токана, активный распространитель фейков и ложных нарративов кремлевской пропаганды.

Утром следующего дня этот же канал опубликовал более пространный пост, в котором выдвинул обвинения в коррупции против заместителя главы НИОБ.

Помимо канала Мамалыга и Токана, эти два поста, равно как и другие аналогичные сообщения, опубликовали не менее 32-х Telegram–каналов, а также ряд аккаунтов в Facebook, преимущественно анонимных (здесь, здесь, здесь или здесь), некоторые из которых распространили фальшивую листовку, о чем недавно написал портал Stopfals.md. Наша редакция насчитала как минимум 45 идентичных или почти идентичных постов в Facebook.

Большинство Telegram-каналов, опубликовавших названные тексты, появлялись в статьях нашего портала в связи с распространением дезинформации.

Не менее 32-х Telegram-каналов распространили идентичные или очень схожие посты с обвинениями в адрес полицейского Григория Гузуна

Обвинительные тексты появились и на сайте ZOV Приднестровье, а клеветнические видеоролики в отношении полицейского были опубликованы в TikTok.

Задействованы и каналы, причастные к распространению дезинформации сети «Матрешка»

Скоординированный характер доказывает и причастность ряда Telegram-каналов к дезинформационной кампании, известной под названием «Матрешка», о которой недавно написал Stopfals.md. Так, каналы Одесса Zа Победу! (здесь и здесь) или Ukraine Reality (здесь и здесь) присоединились к усилиям по распространению клеветы в отношении полицейского, после того, как ранее публиковали разные измышления о Республике Молдова и ее гражданах, а также о президенте Майе Санду.

У значительной части анонимных аккаунтов Facebook, участвующих в клеветнической кампании, фотографии профиля выполнены с помощью искусственного интеллекта, а в некоторых случаях – мужские имена, но с женской фотографией профиля.

Стремясь усилить воздействие, некоторые из этих аккаунтов поделились постами в разных группах в Facebook.

Масло в огонь от Виктории Фуртунэ и Богдана Цырди

К клеветнической кампании подключились и пророссийские политики, например, Богдан Цырдя и председатель Партии «Большая Молдова» Виктория Фуртунэ.

Последняя потребовала возбудить уголовное дело в отношении Григория Гузуна, которого назвала «палачом». Впрочем, в постах анонимных аккаунтов и Telegram-каналов полицейский подвергается словесным оскорблениям, например, «мразь», «взяточник», «коррупционер» или «антигерой».

Требование Виктории Фуртунэ было распространено многими Telegram-каналами, участвующими в клеветнической кампании против полицейкого.

А социалист Богдан Цырдя выразил недовольство тем, что власти «не посчитали нужным инициировать расследование законности действий силовиков на вчерашнем протесте», обвинив Григория Гузуна в применении физической силы по отношению к ребенку.

Однобокое и предвзятое представление инцидента

Следует отметить, что все посты, относящиеся к клеветнической кампании, осуждают исключительно действия силовых структур, обвиняя сотрудников правоохранительных органов в жестокости по отношению к священнослужителям и детям с целью вызвать эмоциональную реакцию.

Авторы нигде не упоминают, что участник акции протеста против ЛГБТ пытался прорваться через полицейский кордон с ребенком на руках, чем, соответственно, подвергал несовершеннолетнего опасности, учитывая, что на полицию и карабинеров возлагалась задача не допустить контакта между двумя лагерями манифестантов.

На этот аспект обратил внимание народный адвокат по правам ребенка Василе Корой, который заявил, что он потребует расследовать этот инцидент в соответствии с законодательством, а также оценить ситуацию ребенка и атмосферу в его семье.

Вскоре после манифестаций, прошедших 15 июня, Министерство внутренних дел (МВД) осудило намерение некоторых прихожан противостоять правоохранительным органам, в том числе посредством циничного использования детей, а также внешнее влияние, направленное на нагнетание социальной напряженности и ослабление доверия к государственным институтам.

В комментарии для Stopfals.md пресс-служба Полиции Республики Молдова квалифицировала инцидент с участием ребенка как «провокацию, направленную на создание разногласий в обществе и очернение полиции с целью применения сотрудниками правоохранительных органов специальных мер в присутствии детей». Как сообщает полиция, этот протестующий пришел на манифестацию со своими тремя детьми, заняв место в первой линии. Помимо ходатайств, поданных в ряд учреждений, по этому инциденту возбуждено уголовное дело по статьям «неподчинение и оскорбление сотрудников правоохранительных органов», мужчине также грозит штраф за подвергание несовершеннолетних опасности.

Расширение кампании за пределы онлайновой среды и обвинения в адрес полиции

Идеи, выраженные в онлайн-постах, вышли за рамки интернета. Например, партия социалистов провела во вторник, 17 июня, акцию протеста перед зданием МВД. Социалисты обвинили руководство учреждения в «допущении неоправданного применения силы в отношении граждан и представителей церкви», выразив «возмущение политизацией правоохранительных органов и их вовлечением в борьбу против собственных граждан».

Некоторые сайты позаимствовали утверждения социалистов без представления позиции МВД, изложенной ранее.

Наконечник копья российской пропаганды, ругань и угрозы в адрес молдавских полицейских

На сцену вышел и кремлевский пропагандист Владимир Соловьев, который излагал те же идеи, жестко критикуя действия силовых структур и используя такие термины, как «сатанисты», «злодеи» или «враги молдавского народа и православия». Более того, Соловьев призвал кремлевский режим ввести санкции против полицейских, участвовавших в столкновениях. Заявления были сделаны в прямом эфире ток-шоу на российском телеканале РОССИЯ 1.

Напоминаем, что представители ЛГБТ-сообщества являются излюбленной мишенью российской пропаганды. Нередко предпринимаются попытки связать проевропейское правительство Республики Молдова с деятельностью этого сообщества или навязать ложный нарратив о том, что Европейский Союз навязывает пропаганду ЛГБТ в молдавском обществе и школах. Подробности ЗДЕСЬ.

Михай Авасилоайе,

Stopfals.md