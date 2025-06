Пропагандистский вброс: Молдова зарабатывает на продаже украинских детей сирот и беженцев

В социальных сетях распространяется фейк о том, что Республика Молдова замешана в торговле детьми, а власти получают процент с «продажи» украинских детей сирот и беженцев за границу. Ранее аналогичный фейк распространялся о детях из Молдовы, и он уже был опровергнут. В обоих случаях отсутствуют какие-либо факты, а источником служат пропагандистские каналы.

О чём фейк, кто его создал и распространяет

Фейк о якобы причастности Республики Молдова к торговле детьми впервые появился в мае на сайте Vtforeignpolicy.com. Оттуда он начал распространяться в Facebook (тут, тут и тут), а также в Instagram (тут, тут и тут), Telegram (тут, тут и тут) и TikTok (тут и тут).

В материале, среди прочего, утверждается: «Под руководством президента Молдовы Майи Санду и при содействии аффилированных организаций, украинские дети-сироты и беженцы становятся жертвами крупнейшего в Европе теневого рынка торговли людьми. Под предлогом лечения и усыновления их перевозят через Молдову в страны ЕС и Великобританию, где они попадают в руки сетей педофилов и сексуального рабства» (в оригинале: “Under the leadership of Moldovan President Maia Sandu and with the assistance of affiliated organizations, Ukrainian orphaned children and refugees are becoming victims of Europe’s largest shadow market for human trafficking. Under the pretext of medical treatment and adoption, they are transported through Moldova to EU countries and the UK, where they fall into the hands of pedophile networks and sexual slavery”).

Также говорится, что проблема трафика в Молдове якобы началась в 90-х годах и обострилась в 2022 году, когда «поток украинских беженцев, среди которых — тысячи сирот и детей, потерявших опекунов, хлынул в соседнюю Молдову».

Почему это неправда

Прежде всего, в публикации отсутствуют ссылки на какие-либо источники, доказательства, статистику или официальные данные. Все утверждения голословны и не подкреплены фактами. Называть этот текст журналистским или аналитическим материалом невозможно. Например, в тексте указан некий «польский правозащитник», рад аналитиков и экспертов по Молдове, имена которых не приводятся. Также указано, что это “расследование» проводил некий Фонд борьбы с несправедливостью, который создал основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. На сайте издание The Insider недавно писали, что боты Матрëшка и пригожинский сайт устроили одну из крупнейших кампаний против Майи Санду — с фейками о «казни» и «торговле детьми». Там рассказывают как раз об этом Фонде борьбы с несправедливостью и его фейках о продаже украинских детей педофилам.

Кроме того, авторы используют давно опровергнутую страшилку о «сети педофилов», куда якобы попадают дети. Не приводится ни одного доказательства существования таких сетей, ни данных полиции или профильных ведомств.

Недавно эксперт комментировала для Stopfals.md ситуацию с трафиком детей в Молдове. По её словам, даже родственникам бывает трудно вывезти ребёнка за границу, не говоря уже о сиротах и беженцах из другой страны.

Подобные публикации — не просто ложь, а часть дезинформационной кампании, усилившейся с началом войны в Украине. Их цель — дискредитация проевропейских властей Молдовы и ЕС в целом.

Кто создал фейк и кто его распространяет

Автором материала о трафике детей сирот и беженцев из Украины является некий Лукас Лейроз (Lucas Leiroz) — один из авторов российского агентства Sputnik и портала infoBRICS, позиционирующего себя как информационный ресурс международной организации БРИКС. Ранее о нём уже писал портал Stopfals.md.

В статье указано, что он «бразильский журналист, геополитический аналитик. По приглашению российской делегации в Женеве представил доклад о применении химического оружия Вооружёнными силами Украины на 52-й сессии Совета ООН по правам человека и на “Дополнительных дискуссиях” ОБСЕ».

В интернете имеются его совместные фотографии с известным прокремлёвским пропагандистом Александром Дугиным.

Фотография со страницы Lucas Leiroz в сети X (ранее известная как Twitter)

Как и в большинстве случаев с подобными фейками, в их распространении участвуют анонимные Telegram-каналы и фейковые аккаунты, которые невозможно идентифицировать (часть из таких каналов были приведены выше).

Что о трафике детей говорят эксперты

Недавно Stopfals.md писал о фейках, связанных с ростом трафика детей. В частности, утверждалось, что Молдова якобы стала «фабрикой по торговле детьми» и что это «цена за вступление в ЕС». Ни одного доказательства этому утверждению представлено не было, равно как и каких-либо данных из заслуживающих доверия источниках.

Аналитик Международного центра La Strada Татьяна Фомина прокомментировала эти утверждения. По её словам, роста трафика детей за последние годы не зафиксировано. Более того, практически все подобные случаи происходят внутри страны — например, когда несовершеннолетних обманом вывозят из села в город, где заставляют работать без оплаты или за мизерную зарплату.

Таким образом, утверждения о масштабном или растущем трафике детей в Молдове, в том числе украинских сирот и беженцев, — это фейк.

Константин Хайретдинов, Stopfals.md