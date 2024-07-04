Успешный бизнес строится на усердной работе, преданности и доверии, а также на партнерах, готовых поддержать в нужный момент. Бизнес Clariador SRL, запущенный 17 лет назад предпринимателем Ионом Климой, клиентом Microinvest , является ярким примером. Всё началось с сильного желания открыть свой бизнес на родине после многих лет работы за границей. Он выбрал перспективную сферу, вложился в развитие технологических процессов и качественное оборудование, и сегодня его компания является одним из лидеров в области инновационных решений для стяжки.

Узнай историю успеха предпринимателя Иона Климы, клиента Microinvest .

Ион, у вас более 17 лет опыта в бизнесе. Что вас мотивировало начать и как вы превратили первоначальную идею в успешный проект?

С детства я хотел стать предпринимателем. Мои родители долгое время работали в торговле, и, наблюдая за их преданностью делу, я начал мечтать о собственном бизнесе. Много лет проработав за границей, и, накопив значительную сумму денег, я решил вернуться в Молдову и реализоваться на родине. Это стал бизнес по механизированной стяжке полов, что звучит сложно, но я чувствовал, что это перспективная сфера, которая будет развиваться. Все началось с нескольких небольших машин, а через некоторое время у меня уже было 12 высокопроизводительных машин, и таким образом я основал компанию Clariodor SRL.

Каковы основные услуги, предлагаемые Clariodor SRL, и чем вы отличаетесь от других компаний, работающих в этой нише?

Мы специализируемся на высококачественных механизированных стяжках, которые подходят для всех типов жилья, офисов, складов и других помещений. Наши стяжки не только обеспечивают качественную отделку, но и гарантируют долговечность и эстетичный вид. Мы работаем по всей территории Республики Молдова и можем покрывать до 10000 квадратных метров в день. Мы стараемся адаптироваться к требованиям каждого клиента, предлагая индивидуальные решения в зависимости от бюджета и желаемого качества. Независимо от проекта, мы стремимся воплотить любую идею в реальность.

Расскажите нам о машинах, которые вы используете? Насколько важно оборудование для успешного бизнеса, особенно в вашей нише?

Оборудование играет ключевую роль в любом бизнесе, особенно когда речь идет о современных решениях для стяжки полов. Благодаря инновационным технологиям, которые мы используем, мы можем упростить процессы доставки, смешивания и перекачки стяжки с помощью одного транспортного средства, устраняя необходимость в привлечении отдельной машины. Это позволяет нам снижать затраты и устранять сложности, связанные с традиционными методами перекачки стяжки. Человеческий фактор практически исключен из процесса – оператору нужно всего лишь нажать кнопку «старт». Важно отметить, что после завершения работы всё остаётся абсолютно чистым. Машина загружается песком, цементом, волокном и пластификатором. Автоматическая система регулирует необходимые количества и смешивает материалы. На месте работы раскладываются шланги и заливается стяжка, обеспечивая эффективное и качественное выполнение задачи.

Какое у вас мнение о кредитах? Как они влияют на развитие бизнеса?

Кредиты представляют собой поддержку для бизнеса, без которой невозможно расти. Я понимаю, что многие люди не согласны и существуют разные ситуации, но, чтобы превратить кредиты в преимущество, важно уметь правильно ими управлять и вовремя погашать. Без кредитов мой бизнес не достиг бы того уровня, на котором находится сейчас. С их помощью можно инвестировать в покупку нового оборудования, тем самым расширять бизнес и создавать новые рабочие места. В сущности, кредиты являются двигателем роста и инноваций для любого предпринимателя и бизнеса .

Какой у вас был опыт получения кредита в Microinvest? Какие цели вы достигли благодаря финансированию?

Я узнал о Microinvest через социальные сети. Эксперт, который сейчас меня обслуживает, несколько раз связывалась со мной, чтобы организовать встречу, и мне понравилась ее настойчивость. Если сотрудник верит в услуги компании, которую представляет, значит, эти услуги заслуживают внимания. В тот же период я нашел оборудование по очень выгодной цене и продавец требовал всю сумму, которой у меня не было. Я понял, что другие финансовые учреждения будут требовать большое количество документов, и процесс займет слишком много времени. В Microinvest я получил деньги за несколько дней, что мне очень понравилось. В сотрудничестве с Microinvest всё просто и быстро, а главное – индивидуально и в нужный момент. Время очень ценно для предпринимателя, и нужно уметь правильно расставлять приоритеты, чтобы успеть всё.

Каков секрет успешного бизнеса в Молдове? Какой совет вы бы дали молодым предпринимателям для достижения успеха?

Любой молодой человек, желающий начать бизнес, должен быть готов к риску. К сожалению, не всегда всё идет по плану, и в такие моменты нужно принимать правильные решения и не бояться вызовов. Мне очень нравится фраза «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Важно иметь смелость адаптироваться и находить инновационные решения, сталкиваясь с различными трудностями. Каждая неудача – это ценный урок и шаг вперед. Также молодые предприниматели не должны бояться тяжелой работы. В начале своего пути я вместе с рабочими носил 25-литровые канистры с бензином, не спал ночами и думал о том, что обязательно должен достичь поставленных целей. Все эти усилия привели меня к тому, что я имею сегодня. В бизнесе успех приходит к тем, кто не сдается и продолжает бороться за свои цели, несмотря на трудности.