КАК ПРАВИЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬСЯ О ВЫБОРАХ?

De către
OdN
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Каждый день мы принимаем решения: с кем встречаться, что покупать, что потреблять и так далее. Чтобы принимать решения о будущем нашей страны, наших детей и семей, мы участвуем в выборах. Для того чтобы эти решения были наилучшими и самыми правильными, они должны быть основаны на объективной информации, а не на фейковых утверждениях и спекуляциях.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), представляет в следующей инфографике несколько полезных рекомендаций для корректного информирования о выборах и избирательном процессе. #НетДезинформации #СообщайФейки

Только хорошо информированный человек может принимать правильные решения в жизни. В том числе и на выборах. Призываем тебя быть ответственным и активным гражданином и вместе поддержать правду в борьбе с дезинформацией. Для этого сообщай о выявленных фейках на semnale.stopfals.md!

 


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OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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