КАК ПРАВИЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬСЯ О ВЫБОРАХ?

Каждый день мы принимаем решения: с кем встречаться, что покупать, что потреблять и так далее. Чтобы принимать решения о будущем нашей страны, наших детей и семей, мы участвуем в выборах. Для того чтобы эти решения были наилучшими и самыми правильными, они должны быть основаны на объективной информации, а не на фейковых утверждениях и спекуляциях.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), представляет в следующей инфографике несколько полезных рекомендаций для корректного информирования о выборах и избирательном процессе. #НетДезинформации #СообщайФейки

Только хорошо информированный человек может принимать правильные решения в жизни. В том числе и на выборах. Призываем тебя быть ответственным и активным гражданином и вместе поддержать правду в борьбе с дезинформацией. Для этого сообщай о выявленных фейках на semnale.stopfals.md!