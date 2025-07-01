КАК ОБНАРУЖИТЬ МАНИПУЛЯЦИЮ В ОТРЕДАКТИРОВАННЫХ ФОТО И ВИДЕО?

De către
OdN
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Реальное представление о мире, в котором мы живем, складывается из информации, которую мы потребляем, в том числе из правдивости визуального контента (фотографий, видео), с которым мы сталкиваемся. Поэтому мы должны научиться отличать реальный визуальный контент от отредактированного или сфальсифицированного. И это не просто технический навык, но и необходимость, способствующая созданию хорошо информированного общества, умеющего отличать правду от манипуляций.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), предлагает в инфографике, представленной ниже, несколько простых методов обнаружения отредактированных изображений и видео. #НетДезинформации #СообщаемФейки

Мы призываем тебя также присоединиться к борьбе за правду в противостоянии с фейками. Для этого сообщай о них на платформе semnale.stopfals.md!


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OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

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