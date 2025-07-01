КАК ОБНАРУЖИТЬ МАНИПУЛЯЦИЮ В ОТРЕДАКТИРОВАННЫХ ФОТО И ВИДЕО?

Реальное представление о мире, в котором мы живем, складывается из информации, которую мы потребляем, в том числе из правдивости визуального контента (фотографий, видео), с которым мы сталкиваемся. Поэтому мы должны научиться отличать реальный визуальный контент от отредактированного или сфальсифицированного. И это не просто технический навык, но и необходимость, способствующая созданию хорошо информированного общества, умеющего отличать правду от манипуляций.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), предлагает в инфографике, представленной ниже, несколько простых методов обнаружения отредактированных изображений и видео. #НетДезинформации #СообщаемФейки

Мы призываем тебя также присоединиться к борьбе за правду в противостоянии с фейками. Для этого сообщай о них на платформе semnale.stopfals.md!