Использование админресурса в предвыборной кампании: между превышением полномочий и торжественно перерезанными ленточками

De către
Dorina Cioca
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Нормативные рамки Республики Молдова запрещают использовать административный ресурс во время предвыборной кампании. Хотя в отечественном законодательстве данная практика регламентируется для того, чтобы обеспечить равенство возможностей конкурентов на выборах и предупредить факты превышения полномочий, способные повлиять на результаты голосования, во время состоявшихся нынешней осенью выборов и референдума было зафиксировано немало случаев использования админресурса электоральными конкурентами. Вместе с тем отдельные эксперты в области выборов утверждают, что зачастую возникает путаница между рациональным и противоправным использованием административного ресурса конкурентами, другие же утверждают, что закон слишком мягкий, а тех, кто допускает подобные нарушения, не наказывают.

Использование админресурса в ходе избирательной кампании касается, как гласит отечественное законодательство, использования лицами, исполняющими ответственные государственные должности, кадровых, финансовых и материальных ресурсов, находящихся в распоряжении государственных органов, в избирательных целях. Согласно Кодексу Республики Молдова о выборах, административные ресурсы определяют как «кадровые, финансовые и материальные ресурсы, которыми располагают в равной мере лица, исполняющие ответственные государственные должности, должностные лица и государственные служащие».

Противоправное или рациональное использование?

Во время предвыборной кампании, проходившей в Республике Молдова в 2024 году, отмечено немало фактов использования административных ресурсов. Ассоциация Promo-LEX, которая проводила мониторинг и выявляла подобные отклонения, зафиксировала в ходе избирательной кампании по президентским выборам и референдуму, состоявшимся 20 октября, десятки случаев противоправного использования админресурса с целью заработать электоральный капитал. Подобное явление наблюдается в ходе избирательной кампании по каждым выборам, независимо от их типа, будь то по избиранию представителей центрального уровня либо местного, заявила электоральный аналитик Ассоциации Promo-LEX Марианна Фокша. «Перед первым туром президентских выборов у нас было зарегистрировано 114 случаев противоправного использования админресурса — по большому счету админресурс использовали находящиеся у власти партии, у которых есть доступ и контроль над госучреждениями и находящимися в распоряжении государства ресурсами», — пояснила она.

В свою очередь вице-председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Постика утверждает, что необходимо четко разграничивать использование административных ресурсов и их противоправное использование, особенно когда речь идет о поведении электоральных акторов, обладающих административным влиянием. «Если примар предоставляет служебный автомобиль, чтобы его использовали для информирования местных жителей о порядке осуществления права голоса, такой факт может считаться использованием админресурса, но это использование не является противоправным. Но если примар баллотируется на выборах и разрешает перевозить на служебном автомобиле информационные материалы в свое село или город, тогда приходится говорить о противоправном использовании», — пояснил Павел Постика.

Вице-председатель Центризбиркома добавил, что в ходе минувшей предвыборной кампании часто путали понятие противоправно, поэтому любое использование админресурса считали противоправным. «Во время этих выборов, на самом деле, было очень много звонков от руководителей органов власти — центральных и местных, которые советовались с нами, как поступить в определенном случае», — сообщил Постика.

Закон есть, порядка… нет

Несмотря на то, что законодательство страны предусматривает санкции для конкурентов на выборах, противоправно использующих административные ресурсы, к ним не применяют никаких мер, а подобные практики использования публичного имущества в электоральных целях преподносят как торжественное перерезание символической ленточки или торжественное открытие мероприятий. Экспертка в области борьбы с коррупцией организации Transparency International-Moldova (TI-Moldova) Марианна Калугин заявила: «В нынешней избирательной кампании власти делали упор на подкупе избирателей, что относится к действиям оппозиционных политических партий либо сил. Мне неизвестно о возбуждении уголовного дела по факту противоправного использования админресурса. В соответствии с Кодексом о правонарушениях, противоправное использование административного ресурса влечет наложение штрафа в размере от 90 до 300 условных единиц (прим. ред. — от 4500 леев до 15 000 леев), а за пассивную электоральную коррупцию налагают штраф в размере от 500 до 750 условных единиц (прим. ред. — от 25000 леев до 37 500 леев). Наблюдается несоразмерность в плане наказаний». Экспертка организации TI-Moldova также уточнила, что в законе есть нормы, способные предупредить противоправное использование админресурса, в частности, предусмотрено временное освобождение от исполнения служебных обязанностей на время баллотирования на выборах. По ее словам, увы, конкуренты на выборах не отличаются честностью и неподкупностью, они пытаются манипулировать в ходе публичных мероприятий, таких как торжественное открытие больницы, и тогда общественность не знает, присутствует ли данное лицо в качестве конкурента на выборах или же в качестве представителя партии.

Выборы проходят, силы у власти сменяются, но… воз и ныне нам

Электоральный аналитик Ассоциации Promo-LEX Марианна Фокша подытожила, что противоправное использование админресурса слишком соблазнительное и выгодное для конкурентов на выборах: выборы проходят, силы у власти сменяются, но положение дел остается неизменным, хотя законодательные рамки содержат регулирующие нормы и предусматривают наказание. Судя по выводам, к которым пришли наблюдатели на выборах, необходимы более жесткие меры, которые помогут предупредить противоправное использование административных ресурсов в ходе дальнейших избирательных процессов, что позволит обеспечить справедливые и прозрачные условия участия в выборах.

Наталья Дабижа,

Transparency International Moldova

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Источник: ТИ-Грузия

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