ДЕЗИНФОРМАЦИЯ – УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

De către
OdN
-
0
9

Дезинформация подрывает доверие к ценностям демократического общества, и люди, подверженные дезинформации в течение длительного времени, теряют доверие не только к демократическим институтам, но и к достижениям научно-технического прогресса. Более того, они могут принимать решения в ущерб национальной и собственной безопасности.

STOP FALS! – кампания против ложной и тенденциозной информации, проводимая Ассоциацией независимой прессы (API), объясняет в приведенной ниже инфографике, как дезинформация влияет на безопасность и охрану и как мы можем минимизировать негативные последствия дезинформации.  #НетДезинформации #СообщаемФейки

Национальная безопасность и безопасность граждан зависят не только от властей, но и от участия каждого из нас. Давай вместе поможем правде победить в борьбе с дезинформацией, чтобы мы могли быть уверены в нашем будущем. Для этого сообщай о выявленных фейках на semnale.stopfals.md!


Articolul precedentDEZINFORMAREA – AMENINȚARE LA ADRESA SECURITĂȚII NAȚIONALE ȘI A SIGURANȚEI CETĂȚENILOR
Articolul următorÎn atenția călătorilor: două puncte de trecere a frontierei din nordul Republicii Moldova și-au sistat temporar activitatea
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.