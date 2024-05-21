«Высокопроизводительная техника – неотъемлемый аспект аграрного бизнеса» – Артур Леско, фермер, клиент Microinvest / Publicitate

В то время как некоторые решают уехать за границу в поисках новых возможностей, есть люди, которые выбирают оставаться дома и вносить свой вклад в развитие страны. VALENAGRO COM – пример молдавского сельскохозяйственного предприятия, которое продемонстрировало значительный прогресс за десять лет работы и продолжает уверенно расти, развивая аграрный сектор в Молдове и обеспечивая рабочие места здесь, дома. Основанная в 2014 году, компания начала свою деятельность на 1000 гектарах, а сегодня управляет площадью в 10 000 гектаров, фокусируясь на таких ключевых культурах, как рапс, озимая пшеница, подсолнечник, кукуруза и сорго.

Представитель компании Артур Леско, клиент Microinvest, рассказал о значительном социальном влиянии, которое может оказать хорошо управляемый сельскохозяйственный бизнес, об эволюции компании за этот период, об инновационных технологиях, применяемых для оптимизации аграрных работ, и о важности высокопроизводительной техники в этом секторе. Мы обсудили проблемы и риски, возникающие в сельском хозяйстве, а также сотрудничество с Microinvest в целях финансирования и достижения долгосрочного развития бизнеса.

Как развивалась компания с момента ее основания и на каких основных сельхозкультурах вы специализируетесь?

Компания VALENAGRO COM была основана в 2014 году и изначально работала на площади в 1000 гектаров. Наша основная деятельность сосредоточена на обработке сельскохозяйственных земель в нескольких населенных пунктах Флорештского района. В частности, мы выращиваем основные культуры, такие как рапс и озимая пшеница, а также подсолнечник, кукуруза и сорго. За последние 10 лет мы значительно расширили нашу деятельность, увеличив площадь обрабатываемых земель до 10 000 гектаров.

Какие инновационные технологии вы внедрили в свой бизнес за последние годы и как они повлияли на увеличение производительности аграрных работ?

Компания VALENAGRO COM всегда в курсе последних инноваций и активно внедряет их в свою деятельность. Несколько лет назад мы начали использовать жидкое удобрение KAS 32, что повлекло за собой приобретение специального оборудования для его эффективного применения с учетом специфических требований каждой культуры. Кроме того, мы регулярно используем фунгициды и инсектициды для защиты растений. В ближайшем будущем мы также планируем внедрить технологию «no-till», которая позволит минимизировать изменения почвы и будет способствовать сохранению водных и почвенных ресурсов.

Насколько важно иметь современную технику в аграрном секторе и как она влияет на эффективность?

Использование современной техники – ключевой момент для прогресса в сельском хозяйстве. Мы оснащены высокопроизводительными тракторами мощностью от 155 до 400 лошадиных сил, а также сеялками точного высева и 36-метровыми самоходными опрыскивателями. Сочетание передовых технологий и высокой скорости работы имеет ключевое значение для достижения желаемой эффективности. С помощью этого оборудования мы можем работать быстро и качественно, что позволяет нам увеличить скорость и эффективность на 50 %. Это не только повышает производительность, но и обеспечивает строгое соблюдение технологий земледелия для получения хорошего и плодотворного урожая.

Какие существуют вызовы и неопределенности в аграрном секторе?

Сельское хозяйство – рискованный сектор, как показал 2023 год, с колебаниями цен до 40% по сравнению с 2022 годом, обусловленными очень высокими затратами. Но существуют очень хорошие годы, когда цены и прибыль соответствует. Эта сфера требует рационального управления, в том числе создания резервного фонда, так как прибыль и расходы могут значительно меняться из года в год. Сельскохозяйственный сектор также подвержен влиянию климатических и политических условий и уязвим перед стихийными бедствиями, которые могут повлиять на урожай. Молодым людям, которые хотят начать фермерский бизнес, я рекомендую осознать эти проблемы и взять на себя определенную ответственность, научиться управлять рисками, чтобы обеспечить долгосрочную стабильность бизнеса.

Если бы у вас была возможность вернуться в 2014 год, вы бы все равно выбрали агрокультуру?

Да, я определенно принял бы то же решение. Инвестиции в аграрный бизнес – это не просто финансовые средства, это еще и человеческие ресурсы. Развивая этот сектор, мы вносим значительный вклад в создание новых рабочих мест, позволяя людям оставаться дома, в Молдове. Учитывая, что наша страна преимущественно аграрная, около 80 % территории отведено под сельское хозяйство, очень важно использовать эти ресурсы. Поэтому, даже с теми знаниями, которые у меня есть сейчас, я бы снова выбрал аграрный бизнес, рассматривая его не только как возможность экономического развития, но и как средство поддержки местного сообщества.

Как сотрудничество с Microinvest повлияло на успех и развитие компании VALENAGRO COM?

Наше сотрудничество с Microinvest было и остается позитивным и эффективным для развития нашего бизнеса. Я могу с уверенностью сказать, что Microinvest – это профессиональная и лояльная компания, мы всегда были довольны качеством предоставляемых финансовых услуг. Будучи дисциплинированными клиентами, мы своевременно выплачивали все кредиты, что способствовало формированию долгосрочных отношений. Мы особенно ценим возможность получения кредитов без залога, на сумму до 3 500 000 леев, что является ценным финансовым продуктом, особенно когда требуется быстрое финансирование, которое необходимо для спасения урожая в некоторых непредвиденных ситуациях. Мы уверены, что будем так же продуктивно сотрудничать в будущих проектах.

*Microinvest – единственная финансовая организация в Молдове, обладающая международным сертификатом GOLD в области защиты клиентов. Он подразумевает ответственный и прозрачный процесс кредитования, честное финансирование и конструктивный подход к любому запросу.