Agenția Servicii Publice informează cetățenii că au fost modificate unele rute de examinare auto la proba practică în mai multe localități din țară. Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei.

Decizia a fost luată în urma unei analize a infrastructurii rutiere și a fluxului de trafic pe traseele utilizate până acum, cu scopul de a îmbunătăți procesul de examinare și de a spori siguranța rutieră. Noile rute de examinare pot fi consultate pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice la următorul link: https://www.asp.gov.md/…/conducatori…/rute-de-examinare

ASP precizează că aceste modificări urmăresc: asigurarea unui proces de examinare corect și obiectiv; evitarea supraîncărcării unor trasee cu automobilele școlilor auto; reducerea riscului ca rutele de examen să fie cunoscute și exersate anticipat; ncreșterea siguranței pe drumurile publice.

Traseele de examinare la proba practică vor fi revizuite și optimizate periodic, la nivel național, în funcție de condițiile de trafic și infrastructură. ASP recomandă candidaților să se informeze din timp despre rutele actualizate și le urează succes la examene.