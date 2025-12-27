16 decese și peste 1.000 de cazuri de leziuni grave au fost înregistrate în 2025 în penitenciarele din Republica Moldova

Privarea de libertate nu presupune pierderea drepturilor fundamentale, iar statul are o responsabilitate sporită pentru protejarea vieții, integrității fizice și psihice și a demnității persoanelor aflate în detenție. Concluzia reiese din datele prezentate de Avocatul Poporului în urma monitorizării situației din sistemul penitenciar pe parcursul anului 2025, comunică moldpres.md

Potrivit informațiilor transmise de instituțiile penitenciare către ombudsman, în perioada 1 ianuarie – 1 decembrie 2025 au fost înregistrate 16 decese în detenție, în scădere față de anii precedenți, când au fost raportate 24 de decese. În intervalul analizat nu au fost semnalate cazuri de suicid, însă au fost consemnate opt tentative de suicid.

Raportările mai indică 1.048 de cazuri de leziuni grave, 84 de automutilări critice și 456 de refuzuri de hrană, dintre care 15 au fost considerate grave.

Avocatul Poporului atrage atenția că aceste cifre reflectă un nivel ridicat de suferință fizică și psihică în mediul penitenciar și evidențiază necesitatea întăririi mecanismelor de prevenire, a asistenței psihologice și a intervențiilor timpurii.

În același timp, au fost raportate 13 cazuri de atac asupra angajaților penitenciari, subliniind importanța asigurării siguranței atât pentru persoanele private de libertate, cât și pentru personalul sistemului penitenciar.

Datele mai arată că, în 2025, au fost înregistrate 150 de cazuri de aplicare a forței fizice și a mijloacelor speciale, inclusiv 12 situații în care au fost vizate femei aflate în detenție. În nouă cazuri a fost utilizat gazul lacrimogen. De asemenea, 102 incidente au implicat minori privați de libertate, categorie care necesită o protecție sporită și măsuri adaptate vârstei și vulnerabilităților specifice.

Raportul anual „Siguranța persoanelor în sistemul penitenciar” pentru anul 2025 are un caracter informativ și preventiv și face parte din procesul de monitorizare a respectării drepturilor omului în detenție. Constatările și recomandările formulate urmează să fie incluse în Raportul anual privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova pentru anul 2025.