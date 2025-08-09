Zeitatea egipteană care te reprezintă, în funcție de zodie. Ce arată astrele

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Legendara zeiță Isis nu are nevoie de cuvinte. Mama divină, protectoarea și cea care vindecă. Împreună cu sora sa, Nephthys, a fost epitomul energie feminine divine. Atât Racii cât și Isis au o conexiune puternică cu Sirius, cea mai strălucitoare stea de pe cer. Aceasta a fost venerată de milenii.

Leu: 23 iulie – 22 august

Fiind singurul semn zodiacal guvernat de soare, te aliniezi perfect cu zeul egiptean Ra. Acesta are un loc special în regatul zeităților datorită puterii sale faraonice divine. Pe barca sa, a călătorit de la Est la Vest, aducând lumină și căldură lumii întregi. Dacă porți o amuletă cu ochiul lui Ra te poate ajuta în câștigarea încrederii și creativității.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Dacă ești Fecioară, ai o legătură puternică cu unul dintre primii nouă zei ai Egiptului. Geb, zeul agriculturii, a dat naștere Pământului alături de iubita sa Nut, zeița cerului.

Străvechii egipteni credeau că Geb ajuta la obținerea unei recolte bune, ceea ce reflectă profund legătura Fecioarei cu hrana, stabilitatea și lumea naturală. Invocă binecuvântarea lui Geb ori de câte ori te pregătești pentru o „recoltă”, pentru a culege roadele eforturilor tale îndelungate.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Personificarea egipteană a adevărului, justiției și echilibrului, Ma’at, este aliniată cu Balanța, semnul zodiacal reprezentat de balanță. La fel cum nativii din Balanță sunt adesea chemați să reconcilieze energii opuse, Ma’at era forța universală care menținea echilibrul, ordinea și armonia în univers.

Vizualizează-te ținând o pană ori de câte ori ai nevoie să-ți amintești că abilitatea ta de a vedea ambele părți nu este o slăbiciune, ci un dar și un talent unic.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Legendarul zeu al lumii de dincolo, Osiris, se aliniază perfect cu semnul zodiacal al morții și renașterii, Scorpionul. Fiind o figură centrală în mitologia egipteană, Osiris este un simbol puternic al renașterii, după ce a fost ucis de fratele său, Set, și readus la viață de Isis.

Dacă ești un Scorpion aflat într-o continuă transformare, vizualizează-te înconjurat de culoarea verde. culoarea pielii lui Osiris. Reprezintă viața ce poate lua naștere doar după un sfârșit semnificativ.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Dacă ești Săgetător, spiritul tău optimist se aliniază foarte bine cu Bes, zeul distracției, al plăcerii și al umorului. De cele mai multe ori văzut cu o față de leu și urechi mari, Bes îmbrățișează atât calități gentile, cât și protectoare. Oricând te simți neinspirată, încearcă să canalizezi zeul interior prin dans, muzică sau protejând pe cineva.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Unul dintre cele mai vechi arhetipuri venerate, Sobek, zeul cu cap de crocodil și o forță de neoprit, se aliniază cu natura sobră a Capricornului. Ca zeu al Nilului, el este asociat cu fertilitatea, dar întruchipează totodată puterea militară și forța, fiind unul dintre protectorii faraonului.

Invocă ghidarea și tăria lui Sobek ori de câte ori urmează să faci ceva dificil, mai ales dacă presupune acțiune și leadership, dar și grijă și susținere.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Ptah este unul dintre cei mai vechi zei egipteni, care a conceput întregul univers prin puterea cuvântului său. Fiind unul dintre marii arhitecți ai lumii, Ptah, asemenea Vărsătorului, este preocupat de construirea unei fundații solide, în timp ce modelează un viitor prosper pentru toți oamenii săi.

Adesea împodobit cu pene, Ptah are o legătură strânsă cu elementul aer și poate deveni ghidul tău atunci când îți concentrezi atenția pe crearea a ceva cu adevărat semnificativ sau pe procesul de învățare.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Cunoscută drept „Isis cea văluită”, Nephthys este zeița egipteană a intuiției, viselor și misterelor nopții. Adesea neînțeleasă, natura ei cameleonică seamănă cu versatilitatea și adaptabilitatea Peștilor, deoarece era capabilă să-și schimbe forma în timp ce călătorea între lumea vizibilă și cea „nevăzută”.

Conectarea cu Nephthys prin vizualizarea imaginii unui șoim te poate ajuta să îți dezvolți abilitățile psihice și să înveți să îți descifrezi visele.

