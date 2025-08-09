Nativii își potrivesc personalitatea astfel. Vezi zeitatea egipteană care te reprezintă, în funcție de zodie. Ce arată astrele și unde se poziționează fiecare. Conceptul de zeu sau zeiță este printre cele mai vechi idei din istorie. În timp ce reprezintă un lucru în parte pentru fiecare, rădăcinile sale vin din verbul „a invoca”.
Denumirea este specială pentru zeitățile Egiptului cu care mai mulți s-au identificat de-a lungul timpului. În practica de astăzi se alătură și astrologia, cosmologia și ritualurile culturale.
Practica de a invoca zeitățile egiptene are mai multe idei în spate. Arhetipul, imaginea și puterea unei zeități egiptene poate apărea într-un moment de transformare totală. Pentru multe dintre femei putem vedea cazul lui Isis, asta pentru că arhetipul său este extrem de conectat cu planeta Venus. Fiecare semn zodiacal are astfel o zeitate cu care se identifică. Vezi care este a ta!
Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut.
Berbec: 21 martie – 19 aprilie
Fiind un luptător sacru, Seth este reprezentarea primordială a elementului de foc. Ca și tine, Seth a fost deseori neînțeles, iar rolul său ca inițiator poate fi luat câteodată drept prea intens. Atât Seth cât și Berbecii vor să exploreze sentimente precum frustrarea, furia și activitatea creativă. Acestea sunt necesare pentru a seta limite și a proteja lucrurile și situațiile cât mai personale.
Alături de Isis, Hathor este una dintre cele mai venerate nume din lumea antică. Văzută ca o femeie cu cap de vacă și cu o coroană în formă de disc solar, este zeița iubirii, a muzicii și a sexului. Hathor este pasională și senzuală și îți reamintește de bucuriile simple și pământești ale vieții. Atunci când încerci să te conectezi cu propriul corp, știi exact ce îți dorești.
Gemeni: 21 mai – 21 iunie
Rac: 22 iunie – 22 iulie
Legendara zeiță Isis nu are nevoie de cuvinte. Mama divină, protectoarea și cea care vindecă. Împreună cu sora sa, Nephthys, a fost epitomul energie feminine divine. Atât Racii cât și Isis au o conexiune puternică cu Sirius, cea mai strălucitoare stea de pe cer. Aceasta a fost venerată de milenii.
Leu: 23 iulie – 22 august
Fiind singurul semn zodiacal guvernat de soare, te aliniezi perfect cu zeul egiptean Ra. Acesta are un loc special în regatul zeităților datorită puterii sale faraonice divine. Pe barca sa, a călătorit de la Est la Vest, aducând lumină și căldură lumii întregi. Dacă porți o amuletă cu ochiul lui Ra te poate ajuta în câștigarea încrederii și creativității.
Fecioară: 23 august – 22 septembrie
Dacă ești Fecioară, ai o legătură puternică cu unul dintre primii nouă zei ai Egiptului. Geb, zeul agriculturii, a dat naștere Pământului alături de iubita sa Nut, zeița cerului.
Străvechii egipteni credeau că Geb ajuta la obținerea unei recolte bune, ceea ce reflectă profund legătura Fecioarei cu hrana, stabilitatea și lumea naturală. Invocă binecuvântarea lui Geb ori de câte ori te pregătești pentru o „recoltă”, pentru a culege roadele eforturilor tale îndelungate.
Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie
Personificarea egipteană a adevărului, justiției și echilibrului, Ma’at, este aliniată cu Balanța, semnul zodiacal reprezentat de balanță. La fel cum nativii din Balanță sunt adesea chemați să reconcilieze energii opuse, Ma’at era forța universală care menținea echilibrul, ordinea și armonia în univers.
Vizualizează-te ținând o pană ori de câte ori ai nevoie să-ți amintești că abilitatea ta de a vedea ambele părți nu este o slăbiciune, ci un dar și un talent unic.
Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie
Legendarul zeu al lumii de dincolo, Osiris, se aliniază perfect cu semnul zodiacal al morții și renașterii, Scorpionul. Fiind o figură centrală în mitologia egipteană, Osiris este un simbol puternic al renașterii, după ce a fost ucis de fratele său, Set, și readus la viață de Isis.
Dacă ești un Scorpion aflat într-o continuă transformare, vizualizează-te înconjurat de culoarea verde. culoarea pielii lui Osiris. Reprezintă viața ce poate lua naștere doar după un sfârșit semnificativ.
Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie
Dacă ești Săgetător, spiritul tău optimist se aliniază foarte bine cu Bes, zeul distracției, al plăcerii și al umorului. De cele mai multe ori văzut cu o față de leu și urechi mari, Bes îmbrățișează atât calități gentile, cât și protectoare. Oricând te simți neinspirată, încearcă să canalizezi zeul interior prin dans, muzică sau protejând pe cineva.
Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie
Unul dintre cele mai vechi arhetipuri venerate, Sobek, zeul cu cap de crocodil și o forță de neoprit, se aliniază cu natura sobră a Capricornului. Ca zeu al Nilului, el este asociat cu fertilitatea, dar întruchipează totodată puterea militară și forța, fiind unul dintre protectorii faraonului.
Invocă ghidarea și tăria lui Sobek ori de câte ori urmează să faci ceva dificil, mai ales dacă presupune acțiune și leadership, dar și grijă și susținere.
Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie
Ptah este unul dintre cei mai vechi zei egipteni, care a conceput întregul univers prin puterea cuvântului său. Fiind unul dintre marii arhitecți ai lumii, Ptah, asemenea Vărsătorului, este preocupat de construirea unei fundații solide, în timp ce modelează un viitor prosper pentru toți oamenii săi.
Adesea împodobit cu pene, Ptah are o legătură strânsă cu elementul aer și poate deveni ghidul tău atunci când îți concentrezi atenția pe crearea a ceva cu adevărat semnificativ sau pe procesul de învățare.
Pești: 19 februarie – 20 martie
Cunoscută drept „Isis cea văluită”, Nephthys este zeița egipteană a intuiției, viselor și misterelor nopții. Adesea neînțeleasă, natura ei cameleonică seamănă cu versatilitatea și adaptabilitatea Peștilor, deoarece era capabilă să-și schimbe forma în timp ce călătorea între lumea vizibilă și cea „nevăzută”.
Conectarea cu Nephthys prin vizualizarea imaginii unui șoim te poate ajuta să îți dezvolți abilitățile psihice și să înveți să îți descifrezi visele.
