Vasilcoveanul Alexandru Solovei candidează la titlul de Sportivul anului 2025 în Republica Moldova

  La fiecare sfârșit de an, jurnaliștii sportivi din Republica Moldova desemnează cei mai buni sportivi ai anului. Totalurile se fac în cadrul Galei presei sportive care, anul acesta, va avea loc pe data de 22 decembrie.
   Ne face mare plăcere să anunțăm că, printre pretendențiii la titlul de Cel mai bun sportiv al anului 2025 sunt și soroceni. Unul din ei este vasilcoveanul Alexandru Solovei, luptătorul  care a ocupat locuri premiante la europenele de greco-romane. Îi ținem pumnii și-i dorim să se regăsească printre laureații anului sportiv 2025!

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

