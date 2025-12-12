Alexei Taran: ANRE promite tarife mai mici la gaz în ianuarie Vom aproba noile prețuri cât mai urgent

 Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, anunță că instituția se apropie de finalizarea procesului tehnic necesar pentru reducerea tarifelor la gaz. Potrivit acestuia, analiza detaliată a investițiilor și a costurilor de bază ale Energocom, elemente esențiale în structura prețurilor reglementate, este deja în derulare, transmite bani.md.

„La moment, le-am aprobat investițiile pentru anul 2025. Suntem în proces de analizare a planului de investiții și a costurilor de bază pentru anul 2026. Aceste două elemente sunt părți componente esențiale a structurii prețurilor reglementate”, a declarat Taran în cadrul ședinței comisiei Economie buget și finanțe.

Oficialul estimează că ANRE va finaliza analiza în prima parte a lunii ianuarie. „Estimăm că undeva în prima perioadă a lunii ianuarie vom finaliza și vom accepta, vom aproba aceste costuri. Ulterior, Energocom va veni cât de repede posibil cu cererea. Deja avem toate structurile aprobate și agenția va face tot necesarul ca să putem, într-un timp cât mai urgent și mai scurt, să aprobăm noile prețuri”.

Potrivit directorului ANRE, calendarul realist indică faptul că noile tarife la gaz ar putea fi aprobate nu mai devreme de luna ianuarie, dacă Energocom depune rapid solicitarea de ajustare.

În prezent, consumatorii casnici achită un tarif la gaz de 16,742 lei/m³, stabilit ultima dată în decembrie 2024. Atunci, ANRE a aprobat o majorare de 3,16 lei/m³, ceea ce a reprezentat o scumpire de 27,5%.


