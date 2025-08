Un tânăr de 34 de ani a dempnstrat că se poate – de la muncitor necalificat la afacere de 7 milioane de lire sterline

Alin Busi, un român de 34 de ani originar din Dej, și-a transformat viața radical după ce a emigrat în Marea Britanie în 2013. Plecat ca muncitor necalificat, iar astăzi conduce o companie de succes în domeniul construcțiilor, cu o cifră de afaceri de 7 milioane de lire sterline, scrie dcnews.ro

„Când am ajuns la Londra m-am angajat ca labourer (muncitor necalificat), dar știam bine ce-mi doresc. Doi ani mai târziu aveam compania mea și coordonam 300 de oameni”, povestește Alin Busi pentru Anunțul UK. Nu a așteptat ca șansa să-i bată la ușă, și-a creat-o singur.

Ca mulți români ajunși în UK, Alin a intrat pe piața muncii printr-o agenție de recrutare. Însă, spre deosebire de alții, a folosit timpul petrecut pe șantiere pentru a învăța în detaliu cum funcționează industria. A observat care sunt nevoile angajatorilor, cum decurg proiectele și care sunt verigile slabe ale sistemului.

În mai puțin de doi ani de la sosirea sa în Londra, și-a deschis propria firmă de recrutare și a început să trimită muncitori români pe șantierele din Londra. Afacerea a crescut rapid, iar în scurt timp ajunsese să coordoneze o echipă impresionantă de peste 300 de oameni.

A fondat propria companie de construcții

Viziunea lui Alin Busi nu s-a oprit la intermedierea forței de muncă. În 2021 a făcut pasul următor și a fondat NAB Contractor Ltd, o companie de construcții care să-i permită să lucreze direct pentru clienți, fără intermediari. „Astăzi conduc compania NAB Contractor Ltd, una dintre firmele respectate în domeniul construcțiilor civile și industriale din UK. În 2024 am încheiat anul cu o cifră de afaceri de 7 milioane de lire și o echipă formată din 150-200 de angajați. Iar începând cu 2025, avem în derulare proiecte solide care vor genera contracte între 20 și 25 de milioane de lire pentru următorii doi ani”, a declarat antreprenorul pentru Anunțul UK.

Compania lui este specializată în fit-out, adică tot ce ține de finisaje interioare în clădiri comerciale și rezidențiale, de la drylining, vopsitorii și lucrări de protecție împotriva incendiilor (fire stopping), până la curățenie post-construcție.

Proiecte de top în Londra și colaborări importante

Succesul nu a întârziat să apară. NAB Contractor Ltd a fost implicată în unele dintre cele mai prestigioase proiecte din Londra. Alin Busi menționează zone rezidențiale premium din Chelsea și clădiri de birouri centrale, dar și lucrări pentru instituții importante și lanțuri hoteliere de top.

„Am avut ocazia să lucrăm la proiecte de referință, de la zone rezidențiale premium din Chelsea, până la clădiri de birouri din centrul Londrei. Printre colaborările noastre se numără lucrări pentru instituții importante, dar și pentru lanțuri hoteliere de top”, a precizat antreprenorul.

Nu se teme de o criză în construcții

Deși mulți antreprenori români din Marea Britanie au început să avertizeze că urmează o perioadă grea pentru sectorul construcțiilor din Londra, din cauza scăderii cererii sau a problemelor legislative, Alin Busi este optimist.

„Piața construcțiilor este într-o continuă dezvoltare. Sunt foarte multe clădiri vechi ce necesită renovări, dar și spitale, școli și proiecte rezidențiale care urmează să fie realizate. Estimările arată că în următorii 10 ani vor fi necesare încă 4-5 milioane de locuințe, ceea ce înseamnă că activitatea în domeniu va rămâne intensă și constantă”, a mai spus el.

Alin – un model pentru diaspora românească

Povestea lui Alin Busi este mai mult decât un exemplu de succes economic. Este dovada că, prin ambiție, viziune și perseverență, un român poate construi de la zero un imperiu într-o țară străină.

A pornit ca muncitor necalificat și a ajuns să conducă una dintre cele mai respectate firme de construcții civile și industriale din Regatul Unit. Iar viitorul pare și mai promițător, cu proiecte estimate la zeci de milioane de lire.

Pentru tinerii români din diaspora care visează la propria afacere, traseul lui Alin Busi este o sursă de inspirație autentică, o lecție despre curaj, muncă inteligentă și perseverență.