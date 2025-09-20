Funcționară din Soroca condamnată pentru trafic de influență: bani pretinși pentru examene și livret militar

Judecătoria Soroca a pronunțat o sentință într-un caz de corupție despre care s-a vorbit anterior. O funcționară a fost recunoscută vinovată de trafic de influență, după ce a pretins și primit bani pentru a aranja promovarea unui elev la examene și pentru obținerea unui livret militar fără efectuarea stagiului obligatoriu.

Potrivit instanței, faptele s-au petrecut între decembrie 2023 și aprilie 2024. Inculpata ar fi pretins și primit sume de bani de la o familie din raion. În schimb, promitea: ca absențele unui elev să nu fie înregistrate în cataloage; admiterea la examene și promovarea acestuia chiar în lipsa sa; perfectarea livretului militar fără ca tânărul să fie încorporat.

În total, femeia a încasat echivalentul a peste 24.000 de lei, bani transmiși în mai multe tranșe, atât în lei, cât și în euro. În iunie 2025, inculpata a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorul și avocatul său. În fața judecătorului, aceasta a recunoscut integral faptele și a declarat că înțelege consecințele acordului.

Instanța a stabilit o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare, însă executarea acesteia a fost suspendată pe un termen de probă de 2 ani. În acest timp, inculpata va fi supravegheată de organul de probațiune și va fi obligată să repare prejudiciul cauzat.

Judecătorii au dispus: confiscarea specială a sumei totale de 24.299,81 lei, reprezentând banii obținuți ilegal; confiscarea telefonului mobil folosit pentru comiterea faptelor; respectarea unor obligații legale, inclusiv prezentarea periodică la probațiune și notificarea în caz de schimbare a domiciliului

Cazul a fost documentat prin: declarații ale martorilor, înregistrări audio și video realizate cu sprijinul Centrului Național Anticorupție, interceptări telefonice și documente ridicate în urma perchezițiilor.

Instanța a subliniat că, deși inculpata nu va executa efectiv pedeapsa cu închisoarea, măsura aplicată are rolul de a descuraja repetarea unor asemenea fapte și de a transmite un semnal ferm privind combaterea corupției.

VEZI ȘI: