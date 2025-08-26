Sfatul specialistului Rodica Rusu: Pilates în sarcină, mișcare blândă pentru o sarcină armonioasă / VIDEO

Pilatesul poate fi un aliat de nădejde pentru femeile însărcinate, oferind un program de exerciții cu impact redus, adaptat nevoilor gravidelor. Antrenoarea Rodica Rusu explică că această metodă contribuie la întărirea musculaturii de bază, a abdomenului, planșeului pelvin și a spatelui, ajutând corpul să susțină mai ușor greutatea sarcinii.

Printre beneficiile Pilatesului se numără corectarea posturii și reducerea durerilor lombare sau cervicale, îmbunătățirea echilibrului și stabilității, susținerea circulației sanguine și reducerea edemelor. De asemenea, exercițiile cresc flexibilitatea și mobilitatea articulațiilor, pregătind organismul pentru momentul nașterii.

Antrenoarea subliniază însă că există și contraindicații: hipertensiunea severă, riscul de avort sau sângerările reprezintă situații în care Pilatesul nu este recomandat. Totodată, după săptămâna a 16-a – 20-a, este indicat să se evite exercițiile efectuate culcat pe abdomen sau prea mult timp pe spate.

Rodica Rusu recomandă trei exerciții simple, care pot fi efectuate acasă și contribuie la o sarcină mai armonioasă, dar subliniază importanța acordării atenției semnalelor propriului corp și consultării medicului înainte de a începe orice program de mișcare.

Pilatesul nu este doar o metodă de exercițiu, ci și o modalitate de a face sarcina mai confortabilă și mai frumoasă, susținând sănătatea mamei și dezvoltarea armonioasă a bebelușului.