Sfatul medicului Maria Palanciuc: Tensiune mică în sarcină? Iată de ce nu trebuie să te sperii

În timpul sarcinii, multe viitoare mame observă că tensiunea arterială scade și se întreabă dacă acest lucru poate fi periculos pentru făt sau pentru propria stare de sănătate. Răspunsul specialiștilor este – tensiunea arterială joasă în sarcină nu este periculoasă.

Valorile scăzute ale tensiunii sunt, de fapt, frecvente mai ales în primul trimestru. Ele apar ca urmare a acțiunii progesteronului – hormonul specific sarcinii, care produce relaxarea vaselor de sânge. Această modificare este considerată fiziologică și nu necesită tratament medicamentos.

„Hipotensiunea din timpul sarcinii este, în majoritatea cazurilor, o reacție normală a organismului la schimbările hormonale. De regulă, nu pune în pericol nici mama, nici fătul și poate fi ușor ameliorată prin câteva măsuri simple”, explică Maria Palanciuc, medic obstetrician-ginecolog la Spitalul Raional Soroca – Centrul Perinatal.

Pentru a corecta disconfortul provocat de tensiunea scăzută, este suficient consumul unei cești de cafea, al unui ceai negru sau al unui cub de ciocolată neagră. Acestea ajută la ridicarea ușoară a tensiunii și la recăpătarea stării de bine.

