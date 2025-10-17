Sfatul medicului Maria Palanciuc: „Grija pentru tine începe cu tine”

Octombrie ne amintește de importanța conștientizării cancerului mamar, o boală care afectează anual aproximativ 1000 de femei în Republica Moldova. Cancerul mamar poate fi tăcut, fără semne evidente, sau poate apărea cu simptome care nu trebuie ignorate.

Printre aceste semne se numără – o tumefacție sau formațiune la nivelul sânului, modificări ale pielii cu aspect de coajă de portocală, retracția mamelonului, secreții neobișnuite sau mărirea ganglionilor axilari. Evoluția bolii poate fi lentă sau rapidă, depinzând de tipul de cancer și de profilul genetic al fiecărei persoane.

Detectarea precoce este cheia supraviețuirii. Autoexaminarea sânilor este un pas simplu, pe care orice femeie îl poate face acasă, de preferință în zilele 5-7 ale ciclului menstrual, imediat după menstruație. În plus, ecografia și mamografia sunt instrumente esențiale pentru identificarea modificărilor care nu se simt la palpare.

„Sănătatea trebuie să fie o prioritate. Cu cât cancerul este depistat mai devreme, cu atât tratamentul este mai eficient și rezultatele mai bune”, explică Maria Palanciuc, medic obstetrician-ginecolog la Spitalul Raional Soroca – Centrul Perinatal, în cadrul rubricii Sfatul medicului.

https://www.facebook.com/reel/4058012831103660/