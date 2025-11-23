Setarea de pe termostatul centralei termice ideală pentru nopțile cu temperaturi scăzute. Poate să scadă consumul cu până la 25%

În sezonul rece, mulți proprietari încearcă să găsească un echilibru între confortul din locuință și costurile crescute ale facturilor la încălzire, iar modul în care este reglat termostatul joacă un rol esențial. O setare nepotrivită poate duce la consum ridicat, uzură suplimentară a centralei sau, dimpotrivă, la temperaturi inconfortabile în casă. Informațiile disponibile arată că anumite valori ale temperaturii pot optimiza atât confortul, cât și consumul energetic, mai ales în nopțile cu temperaturi scăzute.

Temperatura optimă pentru o locuință pe timp de iarnă

Reglarea corectă a termostatului este esențială pentru a evita consumul excesiv. O temperatură prea ridicată iarna poate genera facturi mari și poate forța sistemul de încălzire să lucreze mai mult decât este necesar. În schimb, o temperatură prea scăzută poate crea disconfort și poate chiar conduce la înghețarea unor conducte în anumite situații.

Pentru cei mai mulți oameni, intervalul ideal de confort în interior este cuprins între 19°C și 24°C. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca temperatura să nu scadă sub un anumit prag atunci când locuința este ocupată. Pentru casele în care locuiesc persoane vulnerabile – sugari, vârstnici sau persoane cu probleme medicale – este indicat ca temperatura minimă să fie menținută peste 20°C.

De ce 20°C este considerată o setare echilibrată

Dacă ar exista o singură setare pe care majoritatea locuințelor ar putea să o folosească în timpul iernii, aceasta ar fi 20°C. Temperatura permite menținerea unui echilibru între protejarea locuinței de pierderile de căldură și prevenirea unei încălziri excesive care ar duce automat la costuri ridicate.

Totuși, menținerea constantă a acestei valori nu este întotdeauna cea mai economică soluție. Experții recomandă reducerea temperaturii pe timpul nopții cu 7–10 grade pentru a reduce consumul inutil, mai ales că temperatura corpului scade în mod natural. De asemenea, reglarea termostatului cu 2,5°C până la 3,5°C în mijlocul zilei, atunci când casa este goală, poate duce la economii consistente, de până la 10% pe durata întregului sezon rece.

Unde ar trebui amplasat corect termostatul

Pentru o citire cât mai corectă a temperaturii, termostatul trebuie amplasat într-o zonă centrală, preferabil la parter, pe un perete interior. Dacă este poziționat prea aproape de o sursă de căldură, restul casei va fi răcit inutil. Dacă este amplasat lângă o ușă sau o fereastră, acesta va interpreta eronat temperatura și va forța sistemul de încălzire să lucreze mai mult.

Se recomandă evitarea amplasării termostatului în spații precum bucătăria, băile, holurile, lângă cuptor, șemineu sau în zone expuse la soare direct.

Cum poți reduce eficient consumul de energie

Există câteva practici simple care pot reduce cheltuielile de încălzire: închiderea camerelor neutilizate, întreținerea constantă a locuinței, sigilarea ferestrelor și a ușilor și îmbrăcămintea adecvată în interior. Reducerea temperaturii în perioadele în care locuința nu este ocupată rămâne una dintre cele mai eficiente metode de diminuare a consumului.

Un alt aspect recomandat este scăderea treptată a setării termostatului. În primele săptămâni de iarnă, corpul are nevoie de timp pentru a se adapta la frig. Reducerea temperaturii cu un grad pe săptămână, până la revenirea la valoarea de aproximativ 20°C, ajută organismul să se obișnuiască și reduce în același timp presiunea asupra sistemului HVAC.

De ce să iei în considerare un termostat programabil

Un termostat cu funcții programabile sau control Wi-Fi permite reglarea temperaturii de la distanță și menținerea unor programe predefinite, eliminând ajustările manuale. Multe dintre aceste dispozitive pot bloca modificările accidentale și pot lucra împreună cu aparatele inteligente din locuință, facilitând o gestionare eficientă a temperaturii pe tot parcursul iernii.