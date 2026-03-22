Scandalul cu „chiloții și colțunii” ajunge la CSJ. Judecătorul Mihail Bușuleac cheamă CSM și Comisia Vetting la bară

Magistratul Mihail Bușuleac, ex-președintele interimar al Judecătoriei Cahul, cheamă în instanță Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Comisia Vetting. Acțiunea în instanță urmează după ședința cu scandal din 10 martie, atunci când membrii CSM au votat pentru aprobarea raportului de nepromovare a evaluării externe de către judecător. Bușuleac a reacționat exploziv, menționând că cei care l-au evaluat, dar și CSM, ar fi neobiectivi. „Luați-mă din 1985, de când m-am născut, de unde am luat bani de chiloți, de colțuni, de la grădiniță. Ajungem la așa absurd”, a declarat magistratul, provocând un lanț de reproșuri din partea membrilor CSM.

Bușuleac nu a promovat evaluarea externă și pierde pentru cel puțin șase ani funcția, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat, în data de 10 martie, raportul Comisiei de nepromovare a evaluării externe.

Magistratul a cerut recuzarea tuturor membrilor non-judecători ai CSM, audierea unor persoane, inclusiv a soției sale, precum și anexarea unor documente legate de constatările Comisiei de evaluare, acestea însă au fost respinse de Consiliu.

„Vettingul este politizat și asumat de actuala guvernare (…) Nu a existat un consens larg ca în Albania”, a declarat Bușuleac

Discuțiile în controversă s-au axat pe venituri de circa 1,4 milioane de lei considerate nejustificate. Totodată, Bușuleac a fost întrebat despre o decizie pronunțată în favoarea unui avocat față de care familia magistratului avea datorii.

„După examinarea documentelor și audierea subiectului, Comisia a constatat că judecătorul nu îndeplinește criteriile de integritate etică prevăzute de Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor”, a specificat CSM.

Decizia de nepromovare a evaluării externe de către magitrat a fost aprobată de către Comisia Vetting în luna ianuarie.