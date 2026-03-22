Mirosul de prăjeală persistă în casă: Soluții simple care îl elimină rapid

Mirosul de prăjeală rămâne mult timp în casă. El se prinde de perdele, haine și mobilier. Aerul devine greu și neplăcut. Dacă nu intervii la timp, mirosul poate persista zile întregi.

Specialiștii în curățenie spun că acest tip de miros se elimină mai greu. De aceea, trebuie să acționezi imediat după gătit. Metodele simple dau rezultate bune și nu afectează suprafețele din casă.

Una dintre cele mai eficiente soluții este oțetul alb. Acesta nu acoperă mirosul, ci îl elimină. Dacă în bucătărie persistă mirosul de prăjeală, pune un bol cu oțet și lasă-l peste noapte. Va absorbi mirosurile din aer.

Poți folosi și o metodă rapidă. Fierbe o cană de apă cu oțet și puțină zeamă de lămâie timp de 15 minute. Aburii curață aerul și lasă un miros proaspăt în încăpere.

Un alt ajutor este bicarbonatul de sodiu. Acesta absoarbe mirosurile neplăcute. Pune o lingură într-un recipient deschis și lasă-l în frigider, dulap sau în zona afectată. Rezultatul apare într-un timp scurt.

Pentru covoare, presară bicarbonat și lasă-l 30 de minute. Apoi aspiră bine. Mirosurile vechi dispar, iar aerul devine mai curat.

Poți folosi și un truc simplu pentru un miros plăcut în casă. Pune coji de portocală sau lămâie cu puțină scorțișoară într-o tavă. Lasă-le la cuptor la temperatură mică timp de 15–20 de minute. În scurt timp, casa va avea un miros cald și plăcut.

Ventilarea este la fel de importantă. Deschide geamurile în timpul și după gătit. Aerul proaspăt reduce rapid mirosul de prăjeală.

Aceste metode sunt simple și la îndemână. Dacă le aplici la timp, vei avea o casă curată și un aer plăcut fără produse chimice puternice.