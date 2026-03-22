Din 1 aprilie, pensiile vor fi indexate cu 6,84%, plus o majorare fixă de circa 50 de lei

Din 1 aprilie, pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,84%. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a precizat că urmează și o majorare suplimentară fixă, astfel încât creșterea totală a prestațiilor ar urma să ajungă la circa 8%.

Natalia Plugaru subliniază că după aplicarea indexării, pensia minimă pentru limită de vârstă urmează să ajungă la 3.264 de lei. Pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 40 de ani, pensia va depăși 3.500 de lei, transmite stiri.md cu referire la ipn.md

Potrivit proiectului de hotărâre elaborat de MMPS, majorarea suplimentară a pensiilor constituie 51,33 lei. Ministra explică faptul că, în total, luând în calcul indexarea și majorarea fixă, pensiile vor crește cu aproximativ 8%.

În cazul pensiilor de dizabilitate, conform proiectului, valorile minime vor fi: 2.448 de lei pentru dizabilitate severă, 2.285 de lei pentru dizabilitate accentuată și 1.632 de lei pentru dizabilitate medie.

Pentru implementarea acestor măsuri, autoritățile estimează cheltuieli de peste două miliarde de lei. Cea mai mare parte a fondurilor, peste 1,5 milioane, va proveni din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar restul din bugetul de stat.


Articolul precedentMirosul de prăjeală persistă în casă: Soluții simple care îl elimină rapid
ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

