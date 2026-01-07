Sărutul sub vâsc. Tradiția de Crăciun și semnificația ei

Sărutul sub vâsc este una dintre cele mai cunoscute tradiții de Crăciun. Gestul este legat de dragoste, pace și dorința de apropiere între oameni. Originea lui vine din legende vechi, transmise din generație în generație.

Legenda sărutului sub vâsc

Conform legendelor nordice, vâscul este legat de povestea zeului Baldur, zeul luminii și al purității. Baldur era fiul zeiței Frigg și al lui Odin și era iubit de toți. Frigg, care cunoștea destinele, a avut presimțiri despre moartea fiului ei. Pentru a-l proteja, a cerut tuturor creaturilor să jure că nu îi vor face rău. A omis însă vâscul, pe care l-a considerat lipsit de pericol.

Zeii au început să îl supună pe Baldur la probe, aruncând obiecte spre el, fără să îl rănească. Loki, gelos pe puterea lui, a aflat slăbiciunea zeului. A făcut o suliță din vâsc și i-a dat-o lui Hod, fratele orb al lui Baldur. Când Hod a aruncat sulița, Baldur a murit.

Frigg a plâns de durere, iar lacrimile ei s-au transformat în bobițe albe de vâsc. Legenda spune că, datorită lacrimilor mamei, Baldur a revenit la viață. Din acel moment, vâscul a devenit simbol al dragostei și al vieții.

Ce simbolizează sărutul sub vâsc

Sărutul sub vâsc a fost legat, în timp, de sărbători și de obiceiuri vechi de căsătorie. În trecut, de Crăciun, o fată care stătea sub o ramură de vâsc nu putea refuza un sărut. Gestul simboliza iubire și pace. Se credea că fetele care nu erau sărutate aveau ghinion în dragoste în anul următor.

Astăzi, tradiția s-a păstrat în multe țări. Pentru un cuplu, sărutul sub vâsc este văzut ca un semn de relație stabilă și fericită. Pentru ceilalți, rămâne un gest simbolic, legat de apropiere și bună înțelegere.

Ce este vâscul

Vâscul alb, cu denumirea științifică Viscum album, este o plantă veșnic verde, semi-parazită. Crește pe pomi precum mărul, părul sau plopul. Nu trebuie confundat cu vâscul de stejar, care are culoare galben-închis și nu are proprietăți medicinale.

Vâscul alb are formă rotundă, frunze galben-verzui și poate trăi până la 70 de ani. Florile apar primăvara, iar fructele se formează în lunile noiembrie și decembrie. Fructele sunt toxice pentru oameni, dar sunt consumate de păsări.

Vâscul în istorie

Vâscul este cunoscut din cele mai vechi timpuri pentru rolul său simbolic. O legendă babiloniană spunea că planta are puteri afrodisiace. Femeile singure mergeau la templu cu o ramură de vâsc și o foloseau ca simbol al dorinței de iubire.

De-a lungul secolelor, vâscul a rămas un simbol al dragostei, speranței și legăturilor dintre oameni. De Crăciun și Anul Nou, sărutul sub vâsc continuă să fie un gest care unește și aduce zâmbete.