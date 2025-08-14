Putin și Trump se vor întâlni vineri la Anchorage la ora 19:30 GMT, a anunțat Kremlinul

 Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, vor avea vineri, 15 august, o întrevedere la baza militară din Anchorage, statul Alaska, începând cu ora locală 19.30 (22:30 ora Chișinăului). Detaliile au fost comunicate de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de presa de la Moscova, informează moldpres.md

Potrivit sursei, întâlnirea va debuta cu o discuție în format tete-a-tete, la care vor fi prezenți doar cei doi lideri și interpreții. Ulterior, la negocieri se vor alătura delegațiile oficiale. Principala temă a întâlnirii va fi soluționarea conflictului din Ucraina.

Pe agenda discuțiilor se mai află cooperarea bilaterală în domeniul economic și problemele de securitate globală. Atât delegația rusă, cât și cea americană, vor fi formate din câte cinci membri. Din partea Rusiei vor participa Iuri Ușakov, ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul finanțelor Anton Siluanov, ministrul apărării Andrei Belousov și directorul Fondului Rus de Investiții Directe Kirill Dmitriev.

La finalul negocierilor, Vladimir Putin și Donald Trump vor susține o conferință de presă comună.


