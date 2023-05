Petru Zolotariov: “Viitorul agriculturii este de partea agriculturii ecologice”

Petru Zolotariov este originar din satul Cosăuți, raionul Soroca. El a absolvit Academia de Studii Economice din Moldova, și anume Facultatea Business și Administrarea Afacerii. Petru are o vastă experiență profesională, din 2008 până în 2010, el a activat ca manager de vânzări regional și internațional la “Alfa-Nistru” SA. Petru a activat și ca manager de proiect la LZ Fruct SRL, unde a format o echipă și a participat la licitații de stat în domeniul proiectării. Ulterior, în perioada 2011-2013, el a lucrat ca manager de vânzări la Elpo SRL Tehnoconduct. Din 2013 până în 2020, Petru a fost expert agricol la compania “Sergiu Petru” SRL, care gestionează un magazin agricol. În această poziție, el a acumulat o bogată experiență și a călătorit în Belgia și Germania pentru a interacționa cu producătorii de semințe, pesticide și îngrășăminte. Începând cu anul 2020 și până în prezent, Petru s-a implicat activ în agricultura ecologică, fiind membru și expert în mai multe asociații cu profil agricol din țară și de peste hotare. Despre agricultura ecologică este și express-interviul realizat cu el.

De unde a venit dorința de a studia și promova agricultura ecologică?

În primul rând, vreau să spun că sunt fiu de agricultor. O bună parte a copilăriei și adolescenței mele am petrecut-o pe câmpurile din preajma satului Coșăuți. De mult timp, tatăl meu îmi spunea că în țara noastră se folosesc în exces pesticide și îngrășăminte și că acest lucru nu este deloc potrivit pentru viitor, adică trebuie schimbat ceva în acest concept. Având un magazin agricol aici în orașul Soroca și activând și la o companie ce comercializa pesticide și îngrășăminte, am observat că la noi majoritatea agricultorilor folosesc excesiv produsele de uz fitosanitar, cu toate că tendința ultimilor ani este îmbucurătoare în ceea ce privește agricultura ecologică. De aceea, am acordat și continuu să acord o mare importanță acestui domeniu. Momentan fac parte din mai multe asociații de inovare și promovare a agriculturii ecologice din Moldova, SUA și Canada.

Care este potențialul agriculturii ecologice în țara noastră?

Avem un potențial mare, având în vedere pământurile și clima pe care le avem. Restul rămâne în mâinile agricultorilor, statului, consumatorilor, etc. De exemplu, doar 1% din suprafața totală cultivată în țara noastră aparține agriculturii ecologice, potențialul este foarte mare, iar cererea din partea consumatorilor crește de la an la an. În România, acest indicator este de 2%, în SUA este de 7%, etc. Cu toții căutăm prin piețe și supermarketuri legume și fructe de calitate (eco), chiar dacă prețul lor este de obicei mai mare decât cel al altor fructe și legume crescute tradițional. Cu toate acestea, aș vrea să spun că viitorul agriculturii este de partea agriculturii ecologice.

Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă agricultorii pentru a deveni agricultori ecologici și cum pot fi depășite?

Aici aș vrea să spun că există riscul ca fermierul să-și compromită roada, adică în cazul bolilor sau dăunătorilor care apar instant, majoritatea ar opta pentru pesticide, numai pentru a-și proteja roada și economiile făcute, adăugarea de îngrășăminte, etc. La noi în țară agricultorii nu prea sunt protejați de stat, în cazul unor abateri, nu mai vorbim de agricultorii ecologici. Mai este și lipsa de informație. Ar trebui să fie organizate mai multe seminare direct în câmp, săli de conferință, online etc. Educarea lor ar fi primul pas în ceea ce privește folosirea la minim sau chiar deloc a pesticidelor. Practic nimeni nu calculează cât ar costa o tonă de pământ pierdut în urma eroziunii sau cât costă purificarea apei potabile de pesticide. De aceea este importantă informarea și stimularea fermierilor direct.

Care sunt metodele de gestionare a solului în agricultura ecologică?

Solul este baza agriculturii ecologice. O bună gestionare a solului este crucială, cu cât știm ce conține solul pe care vrem să plantăm o anumită cultură, cu atât mai ușor ne va fi să întreținem plantele sănătoase și cu costuri minime de producție. S-ar putea să modificați ceva în compoziția solului unde vreți să plantați, pentru aceasta aveți nevoie de teste de laborator ale solului dvs. În agricultura ecologică s-ar putea să fie nevoie să vă lăsați câmpurile neprelucrate, în buruieni, pentru 3-4 ani, pentru ca orice urmă de pesticid să fie eliminată. Să nu uităm că este importantă și rotația culturilor, în funcție de ce cultură vrem să creștem ulterior. Factorii ce trebuie luați în considerare sunt:

pH-ul

Utilizarea anterioară a pesticidelor și îngrășămintelor

Compoziția solului

Drenajul

Nivelurile de nutrienți din sol

Cum crezi că poate fi promovată agricultura ecologică în rândul agricultorilor din Republica Moldova?

După cum am mai menționat, informarea, educarea și organizarea de seminare pentru agricultori sunt importante. Chiar și cei care au început deja să cultive fructe și legume eco trebuie să respecte și să continue să studieze acest domeniu. Agricultorii trebuie susținuți de stat prin acordarea de sprijin financiar și prin eliminarea unor taxe (de exemplu, așa cum se face la importul mașinilor electrice cu taxa 0), precum și prin legi care să le permită să exporte cu ușurință produsele. Nu trebuie să uităm că fiecare agricultor care pretinde că este agricultor ecologic trebuie să obțină un certificat ECO de la organele competente. Aș dori mult, împreună cu alți colegi, să punem și noi umărul prin diferite consultanțe pentru fermierii ecologici și să se creeze pe rafturile magazinelor din țara noastră compartimente separate unde să fie amplasate fructe și legume ECO, astfel încât consumatorul să poată alege singur, așa cum se întâmplă în magazinele din UE, Canada, SUA, etc.”