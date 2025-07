Pensii de întreținere de la părinții plecați peste hotare pentru copiii din Republica Moldova

Republica Moldova va adera la Convenția privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate pentru copii și alți membri ai familiei. Un proiect de lege ce prevede acest lucru a fost aprobat de Guvern, informează MOLDPRES.

Astfel, copiii vor putea beneficia de pensie de întreținere, chiar și în cazurile în care un părinte care este obligat de instanță să plătească pensia de întreținere, părăsește Republica Moldova și încetează să achite această pensie.

„Este un proiect așteptat de mai mulți părinți din Republica Moldova. Rezolvăm o problemă sesizată în petiții și discuții cu cetățenii, când un părinte, care este obligat de instanță să plătească pensia de întreținere și care părăsește Republica Moldova și încetează să achite această pensie de întreținere. Ca rezultat, părintele care are grijă de copil nu are un recurs și este mai vulnerabil în acest sens. Din moment ce vom adera la această Convenție, vom putea oferi mai multă protecție în asemenea cazuri. În esență, un părinte din Republica Moldova care are o hotărâre judecătorească pentru pensia de întreținere și dacă pleacă în altă țară, în baza acestei convenții, autoritățile acelei țări vor putea să recunoască această hotărâre și să o execute într-un mod mai rapid, ca să ne asigurăm că toți copiii noștri sunt protejați”, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.