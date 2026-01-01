Patru zodii sunt în prim-plan în 2026 și au noroc pe toate planurile. Vezi dacă te numeri printre ele

Acești nativi sunt pregătiți să experimenteze situații noi. Pe scurt, anul 2026 este unul care le va aduce zâmbetul pe buze după ce vor munci pentru fericirea lor. Astrele le vor fi alături, chiar dacă doar pentru un ghidaj corect. Atenția celor 4 zodii menționate în acest articol este îndreptată către relații și cuplu.
Berbec
Știi deja cum este să fii personajul principal în propria poveste, iar în anul 2026 nu există mari schimbări în viața ta personală. Cu toate acestea, pe plan profesional vei vedea că reușești să ajungi la înălțime. Saturn și Neptun vor avea povești de spus, fiecare în parte. Se vor mișca în dreptul tău, iar astfel toate camerele vor fi asupra ta. Îți place această atenție, însă trebuie să îți dai seama că uneori exagerezi cu anumite idei pe care le oferi lumii. Saturn, planeta disciplinei, reintră în Berbec în februarie 2026, ceea ce înseamnă că vor exista anumite luminte și distracții, toate la un loc. Comunicarea nu va fi mai ușoară, asta pentru că e important să-ți alegi cuvintele cum se cuvine, mai ales dacă vorbești cu persoane care îți sunt superioare. Vei avea de învățat câteva lecții karmice pe care până acum le-ai evitat.
Gemeni
Pentru tine, lucrurile frumoase nu durează decât până în iunie 2026. Asta nu înseamnă că nu te poți bucura de ceea ce îți oferă astrele până atunci. Uranus, planeta schimbării și a trezirii, te va face să spargi gheața atunci când este cazul. În aprilie, energia ta îi va molipsi pe cei din jur. Reușești să-ți găsești curajul necesar pentru a fi independentă.
Leu
Cu fiecare zi care trece spre anul 2026, îți dai seama că tu ajungi să fii personajul principal în povestea pe care ai început deja să o construiești. Jupiter, planeta norocului și a expansiunii te ajută în acest sens. Îți oferă înțelepciune pentru a putea manevra situațiile dificile. Simți nevoia să îți lărgești orizonturile. Dacă ești singură, cauți acea persoană cu care să te bucuri de momentele simple.
Tu ai ajuns să fii pionul principal atunci când Pluto a intrat în semnul tău la finalul anului 2024. Din moment ce unei planete îi ia aproximativ 20 de ani să treacă printr-un singur semn astral, această energie continuă și în 2026. Pluto te forțează să-ți învingi temerile, mai ales umbrele care te-au urmărit recent. Reușești în cele din urmă să traversezi perioade grele, dar fără să-ți împărtășești momentele cu cei dragi. Astrele te ajută să vezi luminița de la capătul tunelului, chiar și atunci când nu recunoști că este acolo.
SURSA: catine.ro