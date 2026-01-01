Patru zodii sunt în prim-plan în 2026 și au noroc pe toate planurile. Vezi dacă te numeri printre ele

Berbec

Știi deja cum este să fii personajul principal în propria poveste, iar în anul 2026 nu există mari schimbări în viața ta personală. Cu toate acestea, pe plan profesional vei vedea că reușești să ajungi la înălțime. Saturn și Neptun vor avea povești de spus, fiecare în parte. Se vor mișca în dreptul tău, iar astfel toate camerele vor fi asupra ta. Îți place această atenție, însă trebuie să îți dai seama că uneori exagerezi cu anumite idei pe care le oferi lumii. Saturn, planeta disciplinei, reintră în Berbec în februarie 2026, ceea ce înseamnă că vor exista anumite luminte și distracții, toate la un loc. Comunicarea nu va fi mai ușoară, asta pentru că e important să-ți alegi cuvintele cum se cuvine, mai ales dacă vorbești cu persoane care îți sunt superioare. Vei avea de învățat câteva lecții karmice pe care până acum le-ai evitat.

Gemeni

Pentru tine, lucrurile frumoase nu durează decât până în iunie 2026. Asta nu înseamnă că nu te poți bucura de ceea ce îți oferă astrele până atunci. Uranus, planeta schimbării și a trezirii, te va face să spargi gheața atunci când este cazul. În aprilie, energia ta îi va molipsi pe cei din jur. Reușești să-ți găsești curajul necesar pentru a fi independentă.