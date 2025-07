Emisiunea OBSERVATORUL: Ce alegem – aceea avem, ce semănăm – aceea culegem / VIDEO

Recent, actuala componență a Parlamentului Republicii Moldova s-a întrunit în ultima ședință, iar aceasta însemnă că a venit vremea totalurilor activității legislativului pe parcursul a patru ani și trasare planurilor pentru următorii patru ani.

Am făcut acest lucru și noi, iar în postură de invitați i-am avut pe Ion Babici, deputat PAS și Alexandru Cimbriciuc, ex-deputat din partea PLDM, actualmente membru al Platformei Reîntregirii Naționale. Am fi avut plăcerea s-o avem în studio și pe Aliona Pilipețcaia, deputat din partea PSRM, dar aceasta a considerat că este inoportună o participare la

emisiunea moderată de Victor Cobăsneanu.

Respectăm decizia deputatei și vă propunem spre vizionare emisiunea

OBSERVATORUL…