Omor în Codru – un bărbat de 39 de ani riscă până la 15 ani de închisoare

 Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală privind învinuirea unui bărbat în vârstă de 39 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat.

 Potrivit probelor administrate, la data de 3 decembrie 2025, inculpatul, aflându-se în orașul Codru, municipiul Chișinău, după ce a făcut cunoștință cu un bărbat la Dispensarul Republican de Narcologie, secția de detoxificare alcoolică din Chișinău, a decis împreună cu acesta să consume băuturi alcoolice.

 În urma unui conflict izbucnit spontan, inculpatul i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri cu mâinile și picioarele în regiunea capului și în alte părți ale corpului. Conform concluziilor medico-legale, leziunile corporale suferite au provocat decesul bărbatului.

 Corpul neînsuflețit al victimei a fost depistat în ziua următoare, într-o fâșie forestieră din orașul Codru. Inițial, identitatea acesteia nu a fost stabilită. La examinarea cadavrului au fost constatate multiple leziuni în regiunea capului și hemoragii externe masive, circumstanțe care au permis presupunerea rezonabilă că decesul a survenit în urma unei agresiuni fizice.

 În baza acestor constatări, a fost pornită urmărirea penală, ulterior fiind stabilită identitatea victimei și identificat presupusul făptuitor.

 În cadrul audierilor, inculpatul a declarat că a aplicat mai multe lovituri victimei, însă nu a recunoscut că i-ar fi provocat intenționat decesul.

 Acesta se află în arest preventiv.

 În cazul în care vinovăția acestuia va fi demonstrată în instanța de judecată, bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani, informează procuratura.md

 Potrivit legii, persoana acuzată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești de condamnare definitive.


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

