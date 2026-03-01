Omor în Codru – un bărbat de 39 de ani riscă până la 15 ani de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală privind învinuirea unui bărbat în vârstă de 39 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat.

Potrivit probelor administrate, la data de 3 decembrie 2025, inculpatul, aflându-se în orașul Codru, municipiul Chișinău, după ce a făcut cunoștință cu un bărbat la Dispensarul Republican de Narcologie, secția de detoxificare alcoolică din Chișinău, a decis împreună cu acesta să consume băuturi alcoolice.

În urma unui conflict izbucnit spontan, inculpatul i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri cu mâinile și picioarele în regiunea capului și în alte părți ale corpului. Conform concluziilor medico-legale, leziunile corporale suferite au provocat decesul bărbatului.

Corpul neînsuflețit al victimei a fost depistat în ziua următoare, într-o fâșie forestieră din orașul Codru. Inițial, identitatea acesteia nu a fost stabilită. La examinarea cadavrului au fost constatate multiple leziuni în regiunea capului și hemoragii externe masive, circumstanțe care au permis presupunerea rezonabilă că decesul a survenit în urma unei agresiuni fizice.

În baza acestor constatări, a fost pornită urmărirea penală, ulterior fiind stabilită identitatea victimei și identificat presupusul făptuitor.

În cadrul audierilor, inculpatul a declarat că a aplicat mai multe lovituri victimei, însă nu a recunoscut că i-ar fi provocat intenționat decesul.

Acesta se află în arest preventiv.

În cazul în care vinovăția acestuia va fi demonstrată în instanța de judecată, bărbatul riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani, informează procuratura.md

Potrivit legii, persoana acuzată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești de condamnare definitive.