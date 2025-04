„Necazurile, ghinionul si suferintele in viata unui om nu sunt intamplatoare. El le atrage, doar ca nu stie!”

Ai avut vreodata o perioada cand a inceput sa iti mearga prost si parca tot ce faceai era pe invers? O perioada in care efectiv necazurile se tineau lant si parca nu se mai terminau odata?

Asa cum spune si proverbul: „Un necaz nu vine niciodata singur”.

Nu este vorba despre ghinion aici… Nu este o intamplare… Nu este un Dumnezeu cu barba care iti decide soarta… Si nu este vorba nici de o simpla coincidenta…

Exista un motiv foarte CLAR si EXACT pentru care necazurile apar si se tin lant in viata noastra. Mai mult decat atat, acest lucru a si fost demonstrat STIINTIFIC.

Da-mi voie sa iti spun despre ce este vorba.

Fiecare dintre noi, nu conteaza ca suntem barbati sau femei… batrani sau tineri … Nu conteaza unde trăim in lume… Suntem un magnet bioenergetic pentru bine sau rau.

Adica noi atragem AUTOMAT in viata noastra toate lucrurile pozitive sau negative care ni se intampla.

Stiu ca este un lucru foarte greu de “inghitit”, dar Albert Einstein si descoperirile din mecanica cuantica a secolului XX au dovedit acest lucru, experiment după experiment.

Cu TOTII suntem facuti din energie… Energie pozitiva sau negativa…

Numele meu este Iuliana Neagu.

In ultimii 13 ani, am invatat mii de Romani, atat din tara, cat si din strainatate, cum sa isi schimbe Energia pentru a atrage automat si usor in viata lor DOAR ceea ce isi doresc. Fie ca a fost vorba despre: bani, atragerea sufletul pereche, recuperarea sanatatii, deschiderea unor afaceri de succes, aflarea Scopului pe acest Pamant sau, pur si simplu, despre a fi FERICITI.

Cartile mele au fost citite de peste 210.000 Romani, atat din tara, cat si din strainatate.

Dar tristul adevăr este ca multi Romani INCA cred ca toate aceste informatii despre Energie sunt o prostie sau o inselatorie.

Da-mi voie sa iti dovedesc cat de tare se insala si cat de mult au de pierdut crezand acest lucru.

Stii ce este aura? Aura este „vazuta” ca un nor luminos de energie care iti inconjoara corpul.

Cum stim ca toti avem o aura? Exista o tehnologie avansata, fascinanta, numita Fotografia Kirlian.

Prin fotografierea Kirlian, poti de fapt fotografia aura energetica a unei persoane.

Aici zace TOT secretul indeplinirii dorintelor tale. De ce nu ti-au mai fost spuse asemenea lucruri? De ce nu se invata la scoala despre asta?

Pentru ca exista anumiti oameni in lumea asta care sunt constienti ca DACA omul de rand ar afla despre acest SECRET, acestia si-ar pierde din putere, bogatie, si controlul asupra oamenilor – aproape peste noapte.

Asadar, daca te-ai chinuit incercand sa ai o viata usoara si frumoasa, daca te-ai chinuit sa iti indeplinesti dorintele, fie ca a fost vorba de bani, o relatie fericita, sanatate, fericire sau altceva si nu ti-a iesit, imi doresc sa stii ca NU A FOST VINA TA.

Din pacate, ti-a fost ascuns ADEVARUL!

Nu ti s-a spus ca atragi AUTOMAT in viata ta, atat bogatia cat si saracia, atat oameni buni cat si oameni care te fac sa suferi, atat sanatatea cat si boala, atat succesul cat si esecul, in functie de ENERGIA pe care o ai.

Nu are nici cea mai mica legatura cu ceea ce tu VREI sa ti se intample, ci are legatura cu Energia ta. Ea ATRAGE automat toate aceste lucruri.

Din pacate, din moment ce nu ti s-a vorbit despre acest simplu adevar, nici in scoala sau in facultate, bioenergia ta a devenit ca o mlastina… fara pic de apa curata. A fost “fortata” sa stagneze, sau chiar mai rau, sa ramana blocata.

Te rog, accepta ca nu e vina ta daca nu ai ce itii doresti, acum in viata. Nu ai avut de unde sa stii toate aceste lucruri.

Dar acum stii! Si e o schimbare a mentalitatii URIAȘA.

Asadar, daca iti doresti sa atragi in viata ta intamplari pozitive si sa EVITI intamplarile negative, SINGURUL lucru pe care trebuie sa il faci este sa iti “deblochezi” Energia.

(Si da, energia ta poate fi deblocata la fel de usor precum apesi pe un intrerupator sa aprinzi becul….)

Dar inainte de a te elibera de un blocaj, trebuie sa afli mai intai CARE este EXACT acest blocaj energetic si de UNDE a venit .

Fara sa afli acest lucru, nu vei putea atrage in viata ta lucrurile pe care ti le doresti: fie ca este vorba de bani, fericire, descoperirea scopului in viata, atragerea sufletului pereche, sanatate sau orice altceva.

Aceasta este motivul pentru care am creat acest test gratuit prin care tu iti poti descoperi blocajul energetic in mai putin de 60 secunde.

Acest test gratuit numit Descopera-ti Blocajul Energetic iti identifica EXACT blocajul care nu iti da voie sa ajungi la viata pe care o visezi si CUM sa il elimini.

Este extrem de important sa stim care este blocajul, pentru ca fara aceasta informatie, nu avem cum sa traim o viata usoara si frumoasa si vom continua sa traim o viata plina de frici, blocaje si suferinte inutile. Mereu intrebandu-te cum de unii au “noroc” si altii nu..

Asadar, fa acest test scurt gratuit acum si descopera blocajul energetic care te trage inapoi si ce poti face ca sa te eliberezi de el – creandu-ti o viata pe care altii si-o pot DOAR imagina.

Mii de romani deschisi la minte au facut deja testul si iata cateva dintre raspunsurile pe care le primesc zilnic:

„In sfarsit inteleg de ce toti atrageam in viata mea barbatii nepotriviti pentru mine care ma faceau tot timpul sa sufar! Va multumesc enorm!”

„Mi-a luat 65 de ani sa inteleg de ce am fost sarac toata viata mea… dar acum stiu ce sa fac ca sa ma schimb, si asta datorita testului dumneavoastra.”

„Nu imi vine sa cred ca acesta este motivul pentru care am aceasta boala si ca doar asta am de facut sa ma vindec!”

Acum este si randul tau. Fa acest test scurt gratuit acum si descopera cum sa-ti eliberezi energia ca sa traiesti acea viata pe care ti-o doresti.

P.S. Inca ceva. Poate fi important!

Acest test nu este pentru toata lumea. Daca esti sceptic, este un semn clar al unui blocaj energetic, pentru ca nu esti dispus sa vezi lucrurile intr-un mod diferit. Ceva te blocheaza sa-i vezi valoarea.

Este adevarat, noi romanii putem fi destul de sceptici, de aceea sunt recunoscatoare celor care au citit acest articol pana la capat, deoarece au demonstrat ca sunt deschisi la minte, si cu o mare dorinta de a explora metode noi de a-si face viata mai buna.

Daca te vei uita la oamenii care traiesc in tarile vestice (Germania, Anglia, Franta .etc), vei observa ca si acolo a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai mult despre Bioenergia corpului, doar ca numarul care isi transforma vietile dupa aflarea acestui secret este mult mai mare decat al romanilor, deoarece sunt mai deschisi.

Asadar, iti recomand sa nu “dai cu piciorul” acestei informatii care iti va schimba viata, fara doar si poate.

SURSA: trezireaspirituala.ro