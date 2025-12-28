Mucegaiul din casă are culori diferite. Ce riscuri pot ascunde pentru sănătate

Mucegaiul e una dintre problemele „invizibile” ale locuințelor, până când devine brusc imposibil de ignorat: apare în colțuri, pe siliconul din baie, pe tâmplărie sau în spatele dulapurilor și vine la pachet cu mirosul acela greu, de umezeală. Deși pare un detaliu estetic, mucegaiul eliberează spori microscopici în aer, iar expunerea repetată poate afecta respirația, mai ales la persoanele cu astm, alergii sau imunitate scăzută.

Culoarea mucegaiului nu îți spune mereu „ce specie” ai în casă, dar poate fi un indiciu despre tipurile frecvente de fungi care prosperă în interior. Important este un lucru simplu: dacă îl vezi sau îl miroși, nu-l trata ca pe un decor accidental.

Ce înseamnă mucegaiul negru, albastru și verde

Mucegaiul negru poate fi produs de mai multe specii, iar unele sunt mai problematice decât altele. Un exemplu des invocat este Stachybotrys, un mucegai care preferă materialele bogate în celuloză (de tip carton, plăci de gips-carton, hârtie) și are nevoie de umezeală constantă. În băi, pe lângă alte tipuri, poate apărea și Aureobasidium, asociat cu simptome respiratorii și reacții alergice când expunerea este mare.

Mucegaiul albastru e adesea legat de genul Penicillium (celebrul „prieten” din lumea antibioticelor, dar total nedorit pe pereți sau prin bucătărie). Unele specii se împrăștie foarte ușor: ștergi pata și, practic, ajuți sporii să se ducă în altă parte. În aceeași „familie de culori” poate intra și Aspergillus, un gen care include specii ce pot provoca afecțiuni respiratorii (în special la persoane vulnerabile) și care poate produce micotoxine.

Mucegaiul verde apare frecvent în interior și e asociat tot cu Penicillium și Aspergillus, dar și cu Cladosporium (uneori cu nuanțe „măslinii”), iar aceste genuri se numără printre cele mai întâlnite mucegaiuri în spațiile interioare, potrivit Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA (CDC). Simptomele pot varia: de la congestie nazală, strănut, tuse și wheezing, până la ochi iritați și gât „zgâriat”.

De ce contează expunerea și ce poți face imediat

În mod normal, inhalăm zilnic particule microscopice din mediul înconjurător, iar organismul sănătos le gestionează. Problema apare când mucegaiul devine cronic în locuință: sporii sunt prezenți constant, iar corpul e expus fără pauză. Atunci cresc șansele de iritații persistente, episoade de astm mai dese sau reacții alergice greu de controlat.

Indiferent de culoare, ținta reală este umezeala. Dacă există infiltrații, condens, țevi care „transpiră”, ferestre reci sau ventilație slabă, mucegaiul va reveni. Pe termen scurt, aerisește zilnic, ține sub control umiditatea și curăță zonele afectate cu soluții potrivite pentru suprafață (fără să freci agresiv astfel încât să împrăștii sporii). Pe termen lung, repară sursa umezelii și, dacă suprafața e extinsă sau revine rapid, merită evaluare profesionistă – mai ales dacă în casă sunt copii, persoane cu astm sau vârstnici.