Horoscop săptămânal: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Horoscop săptămânal Berbec: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

„Recalibrarea” imediată în raport cu anumite sectoare ale vieții va aduce destul de mult echilibru emoțional. Simți o mare ușurare psihică atunci când lucrurile iau forma pe care ți-o dorești. Indiferent de statutul social pe care îl ai, crezi în autenticitate. În săptămâna care urmează ai tendința să setezi în jurul tău mai multe bariere.

Îți este mult mai ușor să faci lucrurile ghidată de ceea ce simți. Nu ești o fire rațională, iar cei care te cunosc, cu adevărat, știu acest lucru despre tine. Mai mult decât atât, nu înțelegi rostul unei analize îndelungate a unei acțiuni pe care vrei să o faci. Riscuri emoționale există la tot pasul. Această săptămână va fi dificilă din punct de vedere profesional.

Ești obsedată ca totul în jurul tău să fie pus la punct și de aceea îți va fi destul de dificil să te concentrezi pe ceea ce ai cu adevărat nevoie. Egoismul cu care acționează anumite persoane încă reușește să te surprindă, dar reușești să te ții departe de orice surescitare emoțională în acest sens. Toată energia psihică este concentrată pe viața de familie.

Săptămâna aceasta îți aduce în prim plan viața profesională. Ai de făcut unele alegeri care nu mai suportă nicio amânare. Dacă te vei simți prea obosită, vei anula acele planuri cu prietenii pe care oricum nu îți doreai să le onorezi. Nu ai disponibilitate emoțională pentru nimeni. Tot ceea ce îți dorești este să ai grijă de propria persoană.

Niciodată nu vei reuși să îți îndeplinești visurile dacă nu vei acționa în acest sens. Maniera în care cei dragi îți reproșează lucruri nu este una constructivă, din contră. Obiectivele profesionale sunt dificil de atins având în vedere echipa din care faci parte. La momentul actual, este important să te mulțumești cu ceea ce ai deja și să planifici acțiunile viitoare.

Indisponibilitatea ta emoțională în raport cu anumite persoane devine din ce în ce mai evidentă. Modul în care alegi să comunici este unul degajat. Lași impresia lipsei de autenticitate, dar nu ești afectată de acest aspect. Chiar și persoanele apropiate sunt de multe ori intrigate de modul în care acționezi. Cuvintele și acțiunile tale se află la poli opuși.

În perioada următoare este posibil să nu mai fii atât de pregătită ca în trecut să îți asumi riscuri. Acum ai nevoie de rutină și echilibru pentru a reuși să te redresezi din punct de vedere emoțional. Echilibrul și armonia pe care le regăsești în cadrul familiei te ajută în tot ceea ce faci. Ai mai multă grijă de sine!

A lua decizii riscante pare că este ceva de domeniul trecutului pentru tine. Atunci când vine vorba de alegeri spontane, te bazezi pe intuiție. Acesta este ca un fel de ghid pentru tine. Este posibil să fie nevoie să mai treacă puțin timp până când impactul pozitiv să fie unul „palpabil”. Sfârșitul acesta de an este pentru tine despre conexiune cu cei din jur.

Vrei să știi cu exactitate care este influența pe care tu o ai asupra anumitor lucruri. Chiar dacă nu știi cum poți afla într-un mod palpabil că acest lucru se și întâmplă, o să încerci să fii mai flexibilă și mai umană cu cei din jur. A accepta propria vulnerabilitate este un proces intens și dureros. Cu toate astea, energia pozitivă pe care o aduce în viața ta nu va putea fi dezmințită.

Horoscop săptămânal Capricorn: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 În această perioadă destul de agitată din punct de vedere emoțional, ai nevoie de rezultate în carieră pentru a te menține pe linia de plutire. Dacă pentru cei din jur acestea reprezintă un stres, pentru tine deadline-urile strânse sunt tot ceea ce ai nevoie pentru a deveni și mai bună din punct de vedere profesional. A ieși din zona de confort este despre a învăța să îți asumi riscuri.

Horoscop săptămânal Vărsător: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026 Chiar dacă în perioada următoare resimți o stare de confuzie destul de puternică, îți dai seama că acțiunile pe care le faci te vor aduce mai aproape de obiectivele stabilite. Sfârșitul acesta de an este destul de tulbure din punct de vedere emoțional. Ai nevoie de cei dragi pentru a te încrede într-un viitor mai armonios și mai stabil.

A fi în relație cu cei din jur a devenit extrem de obositor pentru tine. Este evident faptul că nu ai energia necesară pentru a susține anumite relații. Este important să vorbești despre ceea ce simți. Atitudinea degajată este greșit interpretată de cei dragi în lipsa unei explicații care să susțină comportamentul pe care îl adopți.