Moldova IGF: 15 и 16 апреля присоединяйтесь к диалогу о цифровом будущем

Форум по управлению интернетом в Молдове пройдет 15 и 16 апреля – успейте зарегистрироваться

Присоединяйтесь к цифровому диалогу: Moldova IGF состоится 15–16 апреля

Продолжается регистрация: станьте участником Moldova IGF 15 и 16 апреля

Формируем цифровую повестку вместе — успейте зарегистрироваться на Moldova IGF 2025

В Кишиневе 15 и 16 апреля состоится пятый национальный Форум по управлению интернетом (Moldova Internet Governance Forum – MIGF 2025). На фоне ускоряющихся технологических перемен и растущих глобальных вызовов форум станет площадкой для диалога между ведущими участниками цифровой повестки и международными партнерами.

Организаторы приглашают присоединиться к дискуссиям всех, кто заинтересован в обсуждении актуальных вопросов цифрового управления. Мероприятие пройдет в гибридном формате – участие возможно как офлайн в Кишиневе, так и онлайн. Информация о спикерах, повестке дня и регистрационная форма доступны на официальном сайте www.igf.md.

Программа MIGF 2025 охватывает такие ключевые направления как цифровое доверие и устойчивое развитие, цифровое сотрудничество, надежная информационная онлайн-среда, устойчивые и ответственные инновации, универсальный доступ и цифровые права. Также в повестке – обсуждение роли цифровых технологий в условиях геополитической нестабильности и комплексных угроз, включая кибербезопасность и защиту прав пользователей в цифровом пространстве.

Основной доклад, представленный вице-президентом Корпорации ICANN Вени Марковски, будет посвящен обзору новых международных инициатив по цифровому управлению и многостороннему сотрудничеству. В центре внимания – Глобальный цифровой договор (Global Digital Compact), принятый на Саммите будущего ООН в сентябре 2024 года в Нью-Йорке. Спикер расскажет, почему странам и регионам важно участвовать в формировании глобальной цифровой политики и как это может повлиять на развитие национальной цифровой экосистемы.

«Хотя современные технологии открывают широкие возможности для решения самых актуальных проблем, они также несут в себе серьезные риски – от роста дезинформации и вредоносного контента до усугубления цифрового неравенства. Особенно уязвимым оказывается молодое поколение, которое больше, чем когда-либо, полагается на цифровые платформы для получения информации и социального взаимодействия», – говорит председатель Ассоциации «Comunitatea Internet», координатор MIGF Алексей Марчук. По его словам, задача форума – обсудить меры по снижению этих рисков, а также предложить практические идеи и рекомендации, которые смогут повлиять на разработку цифровой политики в ближайшие годы.

Форум по управлению интернетом – это платформа ООН для обсуждения ключевых вопросов цифровой политики. IGF работает по модели многостороннего диалога и помогает формировать подходы к цифровому регулированию на национальном и глобальном уровнях. В Молдове форум организует Ассоциация «Comunitatea Internet» при участии национальных и международных партнеров. Традиционно мероприятие проходит при поддержке UN IGF, Internet Society, ICANN, RIPE NCC и SEEDIG.

В 2025 году к числу партнеров присоединились такие глобальные игроки как TikTok, SecDev Foundation, Article 19 и Access Now. На локальном уровне в качестве партнеров выступают Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (ANRCETI) и Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC).

Отдельным событием в рамках MIGF 2025 станет Universal Acceptance Day (UA Day), который 16 апреля впервые пройдет в Молдове. Мероприятие организовано при поддержке ICANN и UNESCO и посвящено вопросам многоязычия, доступности цифрового контента и использованию национальных доменных имен. UA Day – это часть глобальной инициативы, направленной на то, чтобы интернет-сервисы корректно распознавали адреса и домены на любых языках и алфавитах.

В рамках UA Day пройдет практический тренинг под руководством технических экспертов. Участники узнают, как разрабатывать приложения и цифровые системы, совместимые с принципами универсального принятия. Принять участие можно очно или онлайн – форма регистрации доступна на сайте форума. Организаторы приглашают представителей технического сообщества, студентов IT-направлений и всех, кто интересуется развитием цифровой среды. По итогам тренинга участники получат сертификаты ICANN.